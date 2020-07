Železná Anna

Prvou ženou, ktorá sa s menom prvého premiéra Slovenskej republiky spájala, bola Anna Nagyová. Táto plavovláska patrila medzi poradkyne „pre všetko“. Zo sekretárky sa pritom vypracovala na významnú osobu s prezývkou "Železná Anna". Po Mečiarovom boku sa vypracovala na riaditeľku jeho kancelárie a kde bol premiér Mečiar, bola aj ona. Pravou rukou expremiéra s vplyvom na jeho rozhodovanie bola až do roku 1996. Jej vplyv na expremiéra bol taký veľký, že bola tŕňom v oku mnohých politikov HZDS a to podobne ako Ivan Lexa. Mečiar mal vtedy argumentovať tým, že sa jej nemôže zbaviť, lebo disponuje informáciami, ktoré by ho zničili do 24 hodín.

Preslávila sa aj tým, že sa jej podarilo zaistiť predsedovi vlády rozhovor medzi štyrmi očami s francúzskym ministrom zahraničných vecí Rolandom Dumasom. Docielila to jednoducho. Svojvoľne vyviedla celú francúzsku delegáciu, vrátane veľvyslanca, z miestnosti. Spomínate si, akú reakciu vyvolala prítomnosť Márie Troškovej na rokovaní s Angelou Merkelovou? Tak Anna Nagyová sa po boku premiéra dostala na stretnutie s pápežom Jánom Pavlom II. vo Vatikáne. Ján Čarnogurský sa vtedy vyjadril, že je nevkusné, aby sa premiér dostavil k pápežovi s "frajerkou".

Napokon sa s premiérom rozkmotrili, keď vedľa neho nerástla tak, ako si predstavovala. Počas svojej tretej vlády jej mal ponúknuť znova vedenie jeho kancelárie. Napokon sa z prostredia politiky v tichosti vytratila a v kuloároch sa malo povrávať, že išlo o vzájomnú dohodu o mlčanlivosti.

