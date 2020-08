Vy ste dlhoročným expertom na rodovú rovnosť. Čomu presne sa venujete?

Ak by som to mal vysvetliť jednoducho, tak sa venujem rovnosti príležitostí žien a mužov, a to nielen v pracovnej oblasti, ale aj v rodine, vo verejnom živote, čo napríklad zahŕňa aj zastúpenie žien v politike, ale aj v otázkach sexuálnych a reprodukčných práv a diskriminácie. Dôležitou súčasťou je násilie páchané na ženách a rodovo podmienené násilie.

Ako hodnotíte súčasnú situáciu na Slovensku?

V každej z tých otázok je situácia rôzna a štatistiky hovoria vo výraznej miere v neprospech žien. Ak sa bavíme o rozdieloch v mzdovom ohodnotení, tak ten rozdiel medzi zárobkom muža a ženy je až 20 %. Pričom sú to práve ženy, ktoré zarábajú o tých 20 % menej. Ďalej je to starostlivosť o deti a domácnosť, kde dominuje ženská práca. Ak hovoríme napríklad o varení, tak posledné prieskumy odhalili, že až 87 % žien varí aspoň hodinu denne a stará sa o domácnosť denne. V prípade mužov sa pravidelne o domácnosť stará len 18 %. Samozrejme, že sa to týka tých, ktorí žijú vo vzťahu a majú deti. Ten rozdiel je obrovský a dokazuje, že neplatené povinnosti v domácnosti sú drvivo na pleciach žien.

Prečo ženy zarábajú menej?

Vplýva na to niekoľko faktorov. Pôsobia v dominantnej miere v sektoroch, ktoré sa týkajú zdravotníctva, sociálnej pomoci, školstva, ktoré napríklad boli v pandemickej situácii extrémne vyťažené, ale zároveň ide o sektory, v ktorých sú ženy najnižšie oceňované, než je to v iných odvetviach.

Ako sme na tom s násilím na ženách?

Násilie v partnerskom vzťahu zažíva každá štvrtá žena. Ak sa bavíme o násilí všeobecne, tak ho zažíva až každá tretia žena. Prevalencia zažitého násilia bola za posledný rok niekoľko desiatok tisíc žien.

Zažívajú násilie aj muži?

Samozrejme, ale ide najmä o násilie zo strany mužov, iných účastníkov domácnosti. Nechcem tým povedať, že by muži násilie nezažívali, ale vo zvýšenej miere ho zažívajú v partnerských vzťahoch práve ženy.

Čo toto násilie spôsobuje?

Zaužíval sa pojem rodovo podmienené násilie, a to z jedného dôvodu. Muži sú v našej spoločnosti socializovaní tak, aby sa snažili získať moc a kontrolu, a to nielen nad sebou a svojimi emóciami či v práci, ale aj nad svojimi blízkymi. Sú vychovávaní a socializovaní v tom, že takto to je v poriadku. To, že sa viac násilia na ženách pácha vo vzťahoch, je dané spoločensky, sociálne, kultúrne, neovnováhou moci v spoločnosti, nie je to dôsledok fyzických a biologických rozdielov.

Prečo nie?

Lebo ak by to tak bolo, tak by násilie na svojej žene páchal každý muž. To sa nedeje. Sú aj muži, ktorí ženy podporujú a snažia sa o to, aby ich partnerky, kamarátky a priateľky mali také isté príležitosti ako oni. To, že bude muž páchať násilie, je jeho osobné rozhodnutie, a tak by zaňho aj mal niesť zodpovednosť a byť potrestaný. To sa v dominantnej miere nedeje.

Ako sa podľa vás stavia k tejto problematike súčasná vláda?

Nezaregistroval som, že by sa touto problematikou zaoberali. Zatiaľ vnímam predovšetkým obmedzovanie ženských práv tým, že ženám siaha na reprodukčné práva a možnosť voľby.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že sa bude snažiť zrušiť prístup k hradenej interrupcii ženám po 40-ke. Tvrdil, že podľa neho je to diskriminačné voči mladším ženám, ktoré ju podstupujú pre zdravotné riziká...

Takže teraz sťažíme prístup k interrupciám všetkých ženám? To je výborné. Namiesto toho, aby sme riešili problém a snažili sa ženám pomôcť, tak im tento prístup plošne sťažíme. A to namiesto toho, aby sme riešili dostupnú antikoncepciu pre ženy z rizikových skupín, ktoré sú na hranici chudoby, alebo rôzne formy interrupcie, ktoré sú menej invazívne, tak ako sa to deje v zahraničí. Výborné!

Zaregistrovali ste nejakú iniciatívu v tejto veci zo strany premiéra?

Bohužiaľ, náš premiér ľudí predovšetkým rozdeľuje, namiesto toho, aby sa ich snažil spájať. Nezaznamenal som, že by to bolo predmetom jeho záujmu. Dúfam, že si tieto kroky dobre zdôvodní, pretože ľudia nevolili OĽaNO, aby na nás bol aplikovaný poľský a maďarský model.

Čo by ste odkázali tým, ktorí tvrdia, že rovnosť príležitostí máme?

Že to nie je pravda. Pozriem sa na základné stereotypy, ktoré tvrdia, že žena by sa mala starať o domácnosť a deti a muž by mal rodinu finančne zabezpečiť. Táto starostlivosť spočíva na pleciach žien aj v súčasnosti, hoci popritom chodia do práce. Ak sa pozrieme na čísla, tak počet mužov na materskej dovolenke sa zvýšil, ale na tej rodičovskej je stále 97,4 % žien a len cca 2,6 % mužov. Už to je nerovnaká štartovacia pozícia.

Z čoho to pochádza?

Vysokoškolsky vzdelaných žien je pritom omnoho viac než mužov a keď nastúpia do práce, chcú si budovať kariéru, ale chcú mať aj rodinu. V tom momente sa dostanú do situácie, že na tri alebo aj šesť rokov z toho procesu vypadnú. Často je to preto, že počas rodičovskej a materskej dovolenky nemá žena šancu flexibilne zladiť pracovný a súkromný život a automaticky sa od nej očakáva, že bude doma.

Nie v každej rodine má muž možnosť ženu spolu s dieťaťom aj uživiť, a tak sa ženy vracajú do práce, kde bojujú s tým, že deti bývajú choré, že musia zostať doma, pretože automaticky z práce vypadáva matka. Rovnako to platí aj v prípade návštev školy či rodičovských združení. Všetky tieto veci riešia z 90 % matky. To nám potvrdili aj prieskumy, že väčšina mikromanažmentu je v rukách žien.

Ako by ste tieto povinnosti charakterizovali?

Ako neplatenú prácu. Často ide o náročné a zložité činnosti, ktoré tie ženy robia bez nároku na odmenu. Nebolo by na tom nič zlé, keby sa táto neplatená práca delila medzi mužov a ženy rovnakým dielom a keby to následne neznamenalo, že majú nižšie príjmy a dôchodky, aj tam je rozdiel 20 % v ich neprospech. To je nespravodlivé.

Ako argumentovať tým, ktorí tvrdia, že muži pracujú na počet hodín viac?

Že to nie je pravda, čo dokazujú aj súčasné prieskumy. Keď to spriemerujeme týždenne, tak muži pracujú v zamestnaní asi o štyri hodiny viac, ale tie ženské pracovné povinnosti, v ktorých pokračujú doma, tvorí oveľa viac hodín. Ten rozdiel je neporovnateľný. Ženy nemajú vôbec čas na seba.

Článok pokračuje na druhej strane...