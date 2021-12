a) do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov

b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

c) absolvovala očkovanie na území Slovenskej republiky posilňovacou dávkou očkovacej látky (treťou dávkou, nazývanou aj ako tzv. „booster“) proti ochoreniu COVID-19, pričom absolvovala očkovanie:

1) prvou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou v období od 25. novembra 2021 do 24. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala, ak absolvuje očkovanie do 15. januára 2022 alebo

2) posilňovacou dávkou očkovacej látky (treťou dávkou, resp. druhou dávkou jednorazovej vakcíny Janssen) do 24. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala, ak absolvuje očkovanie do 15. januára 2022 alebo

3) posilňovacou dávkou očkovacej látky (treťou dávkou, resp. druhou dávkou jednorazovej vakcíny Janssen) do 30. júna 2022, za podmienok, že očkovanie druhou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou absolvovala do 15. januára 2022, pričom posilňovaciu dávku očkovacej látky absolvovala do siedmich mesiacov od očkovania druhou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou.