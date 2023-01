Viac peňazí na modernejšie a ekologickejšie autá! Na základe rozhodnutia dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera (46) budú môcť ministerstvá a iné štátne organizácie minúť viac peňazí na nákup modernejších a ekologických automobilov. Denník Plus JEDEN DEŇ zisťoval, o aké autá má štát záujem!

Pri nákupe moderných vozidiel pre úzky okruh štátnych zamestnancov bude možné zvýšenie sumy z 20 000 eur na 30 000 eur. Vyplýva to z nariadenia o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami, ktoré v stredu schválila vláda. V praxi sú to jednotlivé ministerstvá, ale aj aj organizácie pod ne spadajúce, ako napríklad Úrad práce, Dopravný úrad, Štátna veterinárna a potravinová správa, Úrad verejného zdravotníctva, Najvyšší kontrolný úrad či agentúra Slovakia Travel.

K úzkemu okruhu štátnych zamestnancov, ktorí sa budú prepravovať modernejšou alebo ekologickou dopravou, patria predsedovia, generálni riaditelia, riaditelia a vedúci v štátnych, rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizáciách. Limit na nákup osobných automobilov na prepravu ostatných zamestnancov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií sa navrhuje navýšiť z 12 000 eur na 22 000 eur. Rozpočet na kúpu vláda navýšila, lebo súčasné limity neumožňujú zabezpečiť nákup takýchto moderných automobilov. Navyše Slovensko je viazané záväzkami Európskej únie, že z Plánu obnovy a odolnosti môže zakúpiť len vozidlá kategórie M1 a N1 s nulovými emisiami alebo emisiami pod 50 gramov oxidu uhličitého na kilometer.

O aké autá teda v praxi pôjde? „Nuž, suma 22 000 eur znamená, že do úvahy pripadá len jeden elektromobil. Dacia Spring Electric. ‚Riaditeľský‘ elektromobil pod 30 000 € nie je žiadny. Ani plug-in hybrid,“ konštatoval vo svojom príspevku Inštitút ekonomických a sociálnych analýz INESS. Ministerstvo financií pri dodatočných otázkach upresnilo, že v prípade obstarávania ekologických vozidiel je limit výdavkov ustanovený nariadením vlády vyšší o 50 percent. „To zabezpečuje, že limity výdavkov na obstaranie osobných automobilov, ktoré sú určené výlučne na prepravu osôb, sú postačujúce, aj keď ide o obstaranie ekologického vozidla,“ reagoval tlačový odbor ministerstva.

„Keďže emisný limit 0 gramov CO2 na kilometer plnia len elektromobily, výber do 22 000 eur v podstate neexistuje. Cenu spĺňa len Dacia Spring, ktorú určite nemožno považovať za vozidlo vhodné pre zamestnancov štátnych organizácií,“ zhodnotil Milan Adámek, redaktor magazínu AutoBild. „Tento účel môže plniť Citroën ë-C4, ktorý sa zmestí spolu s Oplom Corsa-e pod o 50 % rozšírený cenový limit,“ dodal.

Adámek ďalej vysvetľuje, že do kategórie s nízkymi emisiami (pod 50 gramov CO2 na kilometer) možno zaradiť výhradne plug-in hybridné vozidlá. „Inak ju nespĺňa žiadny plný hybrid a už vôbec nie mild hybrid. Nájsť plug-in hybridné auto pod 30 000 eur, čo je cena pre predsedov a riaditeľov, sa nepodarí, ale po zohľadnení 50-percentného navýšenia sa dostávame k cenovke 45 000 eur, kde je už širší výber,“ zamyslel sa odborník. „Nedá sa však povedať, že by šlo o autá vhodné pre riaditeľov. Octavia iV PHEV sa už len dopredáva, väčšina zvyšku patrí do kategórie kompaktných vozidiel a SUV,“ uzavrel Adámek.

Nariadenie vlády ani novela podľa ministerstva nestanovuje konkrétnu značku ani typ automobilov, ktoré môžu štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia obstarať. A tak budú mať jednotlivé organizácie vo výbere zrejme relatívne voľnú ruku. „Upozorňujeme však, že štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia môžu obstarať osobné automobily určené na prepravu osôb výlučne v súlade s limitmi ustanovenými nariadením vlády,“ prízvukoval finančný rezort. Samotné ministerstvo financií nateraz obnovu vozového parku neplánuje.

Zoznam najlacnejších elektromobilov v SR:

Dacia Spring Electric od 20 250 eur

Fiat 500e od 26 950 eur

Citroen ë-C4 od 31 990 eur

Opel Corsa-e od 32 590 eur

Opel Mokka-e od 33 790 eur

Peugeot e-208 od 33 890 eur

Nissan Leaf od 33 990 eur

Hyundai Kona od 35 590 eur

Mazda MX-30 od 36 940 eur

Renault Zoe od 39 950 eur

Zoznam áut s emisiami CO2 pod 50 g/km:

Kia Ceed SW PHEV od 33 890 eur

Škoda Octavia iV od 34 230 eur

Opel Astra PHEV od 34 490 eur

Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid od 34 990 €

Renault Megane E-Tech od 35 300 eur

Peugeot 308 PHEV od 35 690 eur

Kia xceed PHEV od 35 890 eur

Kia Niro PHEV od 36 590 eur

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 4×4 od 37 490 eur

Opel Grandland Plug-in Hybrid od 39 490 eur

Jeep Renegade 4xe od 38 500 eur

Jeep Compass 4xe od 40 470 eur

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid od 41 290 eur

VW Golf PHEV od 41 490 eur

Kia Sportage PHEV od 41 990 eur

Peugeot 3008 PEHV od 42 890 eur

Ford Kuga PHEV od 43 090 eur

