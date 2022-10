Počas stredajšieho rokovania tripartity o štátnom rozpočte to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). "Päť miliárd eur naša vláda vyčlenila na pomoc v zápase s energetickou krízou. To je päť percent hrubého domáceho produktu (HDP)," priblížil Heger.

Ostatné štáty sa podľa neho hýbu pri takejto pomoci v rozmedzí dvoch až troch percent. "Nenecháme nikoho v štichu. Pre nás je najvyššia priorita to zvládnuť, zvládnuť to veľmi dobre a myslím si, že práve tá obálka päť miliárd je jasným dôkazom, že to tak aj myslíme," povedal Heger.

Dodal, že podmienkou na doručenie pomoci je schválenie štátneho rozpočtu v Národnej rade (NR) SR. Pripravovaný rozpočet je podľa premiéra výnimočný. "Je to rozpočet, ktorý je zostavovaný v energetickej kríze, ktorú sme tu nemali od druhej svetovej vojny a Slovensko nezažilo takúto situáciu, v akej sa nachádza," uviedol Heger.

Predložený materiál nie je podľa premiéra štandardný rozpočet, v ktorom si koaličné politické strany presadia svoje priority. Použitie piatich miliárd eur sa bude podľa premiéra odvíjať práve od opatrení, ktoré chce spolu s ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom v najbližších týždňoch predstaviť.

V návrhu novely zákona o rozpočte na tento rok aj v predstavenom návrhu rozpočtu na rok 2023 sú zatiaľ tieto peniaze v kapitole Všeobecnej pokladničnej správy, čo kritizovali opozičné strany, vrátane SaS.