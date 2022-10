Verní voliči SaS sa pomaly, ale isto môžu začínať báť ďalšieho zemetrasenia vo svojej obľúbenej strane. Svedčia o tom výroky podpredsedu liberálov Martina Klusa (42), ktorý v rozhovore pre HNtelevíziu uviedol, že nevylučuje svoj odchod zo sasky. Exkluzívne pre náš denník objasnil konkrétne dôvody, ako aj to, čo na jeho postoje hovorí líder Richard Sulík (54).

Keď už bolo jasné, že Martin Klus končí ako štátny tajomník na Ministerstve zahraničných vecí a eúropskych záležitostí SR, očakávalo sa, že sa naplno vrhne do práce poslanca v klube SaS. Ako sa však ukázalo, súčasná politika kolegov mu nie celkom vyhovuje. Svedčia o tom jeho vyjadrenia v spomínanom rozhovore, kde uviedol, že zotrvanie v SaS si vie predstaviť len vtedy, ak by kolegovia tolerovali jeho odlišné názory na niektoré témy.

O čo konkrétne ide, sme sa Klusa priamo opýtali. „Sú témy, ktoré považujem za výsostne domácu kuchyňu, a tieto sa nepatrí rozoberať na verejnosti. Rád by som však zdôraznil, že nielen s Richardom Sulíkom, ale aj viacerými ďalším kolegami a kolegyňami v strane vedieme otvorený a konštruktívny dialóg, čo úprimne oceňujem," dodal.

Následne nám však predsalen prezradil konkrétne detaily, v ktorých sa so Sulíkom a ostatnými "názorovo rozchádza"....

Hoci súčasný stav neveští do budúcna nič dobré, podľa Klusa sa žiadny odchod zo strany zatiaľ nekoná. „Veľmi ma potešilo, že napriek názorovej nezhode cítim úplnú zhodu v tom, aby pokiaľ to čo i len trochu bude možné, som stranu neopúšťal," uviedol s tým, že v tejto chvíli nevie o nikom ďalšom, kto by mal rovnaké pocity a postoje či úvahy o prípadnom konci v SaS. Martin Klus pracoval v rezorte diplomacie pod vedením Ivana Korčoka, a tak sa naskytá otázka, či za jeho zvažovaným odchodom nie je aj odmietnutie exministra viesť SaS ako volebný líder.

Ako nám však prezradil, on sám sa na akýchkoľvek diskusiách o téme Korčokovho pôsobenia v strane nezúčastňoval. K budúcnosti Klusa v klube SaS sa po včerajšej obštrukcii v parlamente vyjadril aj samotný predseda strany Richard Sulík. Ten deklaruje, že svoju stranu sa snaží viesť maximálne tolerantne proti iným názorom. „Pokiaľ pri nejakých hlasovaniach, na ktorých Martinovi Klusovi mimoriadne záleží, má odlišný názor ako väčšina klubu, tak dostane zelenú kartu," povedal v utorok Sulík novinárom s tým, že nemusia všetci členovia klubu SaS za každú cenu hlasovať rovnako, hoci mu záleží na jednote. „Čaká nás rozhovor, nestihli sme sa ešte osobne porozprávať, iba sme spolu telefonovali, a to nie je ono," odpovedal na otázku, ako odhaduje jeho zotrvanie v klube.

Sulík s Klusom počas volebnej noci 2020, čiže v čase, keď bolo ešte všetko v poriadku. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Klus deklaroval, že pokiaľ ním požadovaná tolerancia v klube nebude, v strane sa budú rozprávať, ako ďalej. Bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničia doplnil, že ak odíde z SaS, v Národnej rade SR bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. Do iného klubu sa nechystá.

