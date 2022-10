Zase to nevyšlo! Pred hlasovaním o novele zákona o štátnom rozpočte nebol včerajší parlament uznášaniaschopný. Jeho predseda Boris Kollár (Sme rodina) preto prerušil schôdzu do 18. októbra. Čo sa týka funkčnosti menšinovej vlády, podľa odborníka sa situácia zhoršuje...

Poslanci o novele nerozhodli už v piatok pre obštrukciu opozície. Smer-SD žiada, aby sa rozpočet zvýšil len o 207 miliónov eur na opätovné vyplatenie 13. dôchodkov, SaS zase označila návrh za „diletantský" a za bianko šek ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO). Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš to odmieta a hovorí o pomoci ľuďom.

„Avizovali sme, že ako opozícia budeme robiť obštrukciu, pretože premiér Heger tvrdí, že dokáže vládnuť s menšinovou vládou. Tak to vidíte v priamom prenose,“ povedal líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. „Sme opozícia, je to naším právom,“ zdôraznil a informoval, že počas týždňa chce zorganizovať okrúhly stôl o jednotnom postupe opozície. Konať by sa mal na pôde parlamentu a chce, aby na rokovanie prišla aj SaS. „Opozícia, hoci by bola zjednotená, nemá 76 hlasov na to, aby mohla zmeniť ústavu,“ vysvetľoval Pellegrini. VIAC VO VIDEU:

„Okrem poslanca Kerekrétiho, ktorý je v nemocnici, sme tu boli všetci,“ reagoval šéf klubu OĽaNO Michal Šipoš na otázku, prečo sa schôdza Národnej rady preložila až o týždeň. CELÚ REAKCIU ŠIPOŠA SI POZRITE VO VIDEU:

Aj poslanec Za ľudí Juraj Šeliga vyjadril rozčarovanie zo vzniknutej situácii v parlamente. Poznamenal, že nerozumie správaniu SaS.

„Je to trápna obštrukcia, ktorá ubližuje skôr ľuďom,“ myslí si. „Včera sme v dobrej viere prostredníctvom premiéra Hegera rokovali so SaS. Myslel som si, že bude stačiť pozmeňujúci návrh, ale chcú robiť obštrukcie, lebo majú pocit, že môžu,“ reagoval Juraj Šeliga na správanie bývalých koaličných partnerov. „Je na rozhodnutí SaS, či sa chce postaviť do šíku s Robertom Ficom a poprieť svoje slová, že nejdú povaliť Hegerovu vládu. Inak sa totiž predčasné voľby nedajú dosiahnuť,“ zdôraznil Juraj Šeliga a dodal: „Neviem, že či im bolo v koalícii až tak zle, že im bude teraz veľmi dobre pri Ficovi. Ak sa tak však rozhodnú, budeme to musieť zobrať na vedomie.“

Vzniknutú situáciu vôbec nevidí ružovo politológ Tomáš Koziak: „Ukazuje sa, že vládna koalícia nemá zaistenú podporu pre takú základnú vec, ako je otvorenie schôdze v Národnej rade.“ Upozornil, že situácia sa zhoršuje, čo sa týka funkčnosti menšinovej vlády a schopnosti si zabezpečiť dostatočný počet poslancov. V súvislosti s tým, že bola schôdza Národnej rady prerušená do 18. októbra, adresoval odborník kritiku aj predsedovi parlamentu, Borisovi Kollárovi. REAKCIU POLITOLÓGA NA KOLLÁRA SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Politológ krútil hlavou aj nad správaním liberálov. „SaS avizovala po odchode z vládnej koalície, že bude konštruktívnou opozíciou. To, že nedovolí otvorenie schôdze, nenasvedčuje tomu, že by tou konštruktívnou opozíciou chcela byť,” myslí si. Podľa odborníka sú preto predčasné parlamentné voľby zrejme bližšie, než sme si mysleli. „Vyzerá to tak, že SaS do predčasných volieb ide. Ak by jej o to nešlo, tak by podporili aspoň otvorenie schôdze,” hovorí odborník s tým, že SaS sa začína mimo vládnej koalície správať ako dôsledná opozičná politická strana.