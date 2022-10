Slovensko malo prísť kvôli podvodom na finančnej správe (FS) o milióny eur. Profitovať z nich mal hlavne podnikateľ spájaný som Smerom Jozef Brhel. A práve k jeho výsluchu by dnes malo prísť na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici. No nielen on sa obkolesil množstvom renomovaných právnikov. Bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií z čias Smeru Radka Kuruca obhajujú David Lindtner a exminister vnútra Robert Kaliňák. Aj oni dvaja by sa dnes mali dostať k slovu.

Ostro sledovaná kauza začala včera prvým pojednávaním a hneď bolo na súde dusno. Obhajcovia Brhela Michal Mandzák, Lukáš Trojan a Ľubomír Štanglovič namietali prakticky všetko. Najskôr to bol prokurátor Ondrej Repa, potom člen senátu súdu Rastislav Stieranka a napokon aj samotný prednes obžaloby. Súdny proces to síce spomalilo, no v druhej časti sa už išlo naplno a dnes by to tak malo pokračovať.

„V živote som nezažil takéto prípravné konanie a dúfam, že už ani nezažijem,“ povedal včera Mandzák. K obžalobe sa vyjadrili právni zástupcovia Jozefa Brhela staršieho aj mladšieho. Dnes by mali stanoviská k obžalobe predniesť obhajcovia ďalších obvinených, teda Kuruca, bývalého riaditeľa IT sekcie FS Milana Grega, právnika Martina Bahledu a architekta Miroslava Slahučku. Potom by sa už mali dostať k slovu obžalovaní, ktorí predstúpia pred senát súdu so svojou výpoveďou.

Skupina obžalovaných mala profitovať na štátnej zákazke, ktoré od FS dostala firma Michala Suchobu. Výška škody dosahuje neuveriteľných 45 miliónov eur. Za IT systém, ktorého hodnota bola podľa znalcov 8,6 milióna eur, totiž FS zaplatila až 53,8 milióne eur. V prípade s miliónovými škodami pre štát sa ale polícii podarila zaistiť iba pomerne nízka suma. „V rámci vydania vecí bola zaistená hodnota presahujúca 1,6 milióna eur,“ povedal riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko.

Naopak, Mandzák sa domnieva, že celý prípad bol zmanipulovaný. Podal preto trestné oznámenie a chce na súde vykonanie výsluchu premiéra Eduarda Hegera a šéfa finančnej správy Jiřího Žežulku, ktorí vraj majú k veci čo povedať. Nejaká skupina mala podľa Mandzáka ukradnúť štátu na vratkách DPH až 19 miliónov eur: „Ide o reťazec, kde na začiatku bol Michal Suchoba, ktorý je podľa obvinenia v kauze Daniari hlavou zločineckej skupiny. Na konci reťazca je výber hotovosti z bankomatu.“ Brhelov obhajca hovorí v tejto súvislosti o podozrení, že situácia kolo reťazca súvisí s manipuláciou kauzy Mýtnik. Kľúčovými svedkami sú v prípade Mýtniku práve Suchoba a exšéf FS za čias Smeru František Imrecze.

Pojednávanie začína o 9.00. Správu budeme aktualizovať.