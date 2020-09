Téma financovania RTVS patrí k tým, ktoré sa v ostatnom čase skloňujú často. Vyššie financovanie zo strany koncesionárov by podľa niektorých názorov mohlo zaistiť väčšiu transparentnosť, ale aj nezávislosť inštitúcie. Zvyšovanie však naráža na masívny odpor.

Ďalšou horúcou témou, ktorá rozdelila spoločnosť na dva tábory, sú koncesionárske poplatky, ktoré tvoria nezanedbateľné percento príjmov verejnoprávnej RTVS. Podľa pracovnej skupiny, ktorá sa touto témou zaoberala na ministerstve kultúry, by sa koncesionárske poplatky mali zvýšiť na 8,50eura. V súčasnosti dosahujú výšku 4,64 eura.

Zvyšovanie sa nepozdáva nielen koncesionárom, ale ani premiérovi Igorovi Matovičovi, ktorý svoj názor zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti. To, že platiť viac sa nebude, dokonca prezentoval ako holý fakt. "Odkaz strašiakom - koncesionárske poplatky sa zvyšovať nebudú. Roky sme ich kritizovali ako neférovú rovnostársku daň, takže určite ich teraz nebudeme dvíhať len preto, lebo si to niekto praje," argumentoval Igor Matovič. Téma dostatočnosti koncesionárskych poplatkov sa pritom otvára opakovane. RTVS je totiž do veľkej miery závislá na financiách zo štátneho rozpočtu a zo strany kritikov sa ozýva, že tým sa stáva nástrojom aktuálneho vedenia štátu.

K situácii sa na tlačovej konferencii vyjadruje aj predseda parlamentného výboru pre kultúru a média Kristián Čekovský (OĽaNO). Práve on patrí k dhodobým kritikom RTVS, na čele ktorej stojí Jaroslav Rezník. Čekovský označil vyjadrenia Jaroslava Rezníka za absurdné, nakoľko by sa koncesie zvýšili o 100 %.

Zvyšovanie koncesionárskych poplatkov je podľa Čekovského trúfalosť a to najmä preto, že diváci nevedia, čo extra za toto navýšenie dostanú. Zároveň ako člen pracovnej skupiny, ktorá sa téme na ministerstve venuje, poznamenal, že takéto zvýšenie nikdy neavizovali. Označil tvrdenie Jaroslava Rezníka za zavádzajúce.

Tvrdí, že pracovná skupiny, ktorá bola na MK SR vytvorená má ďalším politickým vplyvom na verejnoprávne médium zabrániť. Odvoláva sa aj na skutočnosť, že táto téma je súčasťou programového vyhlásenia vlády.

Rezníka Čekovský spolu s Romanom Foltínom zo SaS vyzvali, aby vyargumentoval, prečo vyžaduje zvýšenie o 100%.

RTVS obvinenia odmieta

Podľa vyjadrení hovorkyňe RTVS Pivarčiovej, generálny riaditeľ Jaroslav Rezník odmieta tvrdenie, že zvýšenie koncesionárskych poplatkov na 8,50 eura, by booo jeho návrhom. " Návrh na zvyšovanie koncesionárskych poplatkov je výsledkom opakovaných zasadnutí komisie Ministerstva kultúry SR, ktorej členmi je takmer 30 odborníkov z oblasti médií na Slovensku. Tí na zasadnutiach prediskutovali množstvo analytických materiálov zo slovenského mediálneho prostredia, ako aj z prostredia Európskej vysielacej únie," odznelo v oficiálnom stanovsku verejnoprávneho média s tým, že na základe týchto odborných diskusií komisia dospela k predmetným záverom.

"Keďže sa suma koncesionárskeho poplatku nezvyšovala 17 rokov, tak je dôležité nájsť sumu, ktorá by zabezpečila ďalší stabilný chod a rozvoj RTVS. RTVS predložila na Ministerstvo kultúry SR rozsiahly balík materiálov, na ktorom sme spolupracovali s Európskou vysielacou úniou (EBU)," potvrdila, že zdôvodnenia, ktoré sú v týchto materiáloch, hovoria o tom, že nie je o päť minút dvanásť, ale desať minút po dvanástej na to, aby sa téma financovania RTVS začala systematicky riešiť.

"Ak sa podarí vyriešiť financovanie, bude to systémová zmena na dlhšie obdobie, ktorá pomôže každému ďalšiemu riaditeľovi verejnoprávnej inštitúcie. Informácia, ktorú generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník tlmočil Rade RTVS, je výstupom zo zasadnutia komisie MK SR a nie jeho želaním. Je povinnosťou generálneho riaditeľa RTVS každý mesiac informovať členov Rady RTVS o skutočnostiach, ktoré sa týkajú verejnoprávnej televízie,"vyjadril sa Jaroslav Rezník.

"Informáciu o možnosti zvyšovania koncesionárskych poplatkov považujeme za jednu z kľúčových, keďže ide o záverečné stanoviská, ku ktorým dospela komisia Ministerstva kultúry SR 26. augusta 2020," odznelo v závere stanoviska.