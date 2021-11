Posilnenie spolupráce medzi rezortami a inštitúciami, zvyšovanie povedomia o opatreniach v boji proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a ambiciózny prístup založený na prevencii, vzdelávaní a účinnom presadzovaní regulačných opatrení sú procesy, ktoré by mali znížiť zraniteľnosť SR v systéme opatrení boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Vyplýva to z Akčného plánu boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2024, ktorý Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

"Cieľom akčného plánu je implementácia opatrení na zmierňovanie a odstraňovanie rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ktoré boli identifikované v záverečnej správe," uviedol rezort v materiáli.

Projekt národného hodnotenia rizík a následné vypracovanie akčného plánu patria podľa predkladateľa medzi dôležité nástroje zefektívnenia opatrení v boji proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Slovenská republika tak deklaruje prijatie opatrení v súvislosti s odstraňovaním nedostatkov zistených v rámci 5. kola vzájomného hodnotenia Slovenskej republiky Výborom expertov Rady Európy Moneyval.

Do konca roka 2024 by sa mali napríklad zanalyzovať možnosti prístupov orgánov činných v trestnom konaní do jednotlivých registrov alebo evidencií, ktoré sú potrebné pre činnosť v súvislosti s vedením finančného vyšetrovania.

Do konca budúceho roka by sa mohli vypracovať účinné mechanizmy, ktoré zabezpečia transparentnosť vlastníctva právnických osôb. Materiál navrhuje aj zvýšiť počet kontrol vykonávaných oddelením kontroly povinných osôb Finančnou spravodajskou jednotkou Prezídia Policajného zboru.