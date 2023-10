Do NR SR sa na základe výsledkov parlamentných volieb dostalo sedem politických subjektov. S náskokom zvíťazila strana Roberta Fica SmerSSD, ktorá by mala od prezidentky Zuzany Čaputovej dostať poverenie na zostavenie novej vlády. To, ako bude budúci kabinet vyzerať, je zatiaľ otázne.

Takmer štvrtinu všetkých voličských hlasov získal Smer-SSD (22,94 %), ktorý by sa mal pokúsiť o zostavenie novej vlády ako prvý. Druhé skončilo Progresívne Slovensko so 17,96 %. Prvú trojicu uzatvára Hlas-SD so ziskom 14,7 %. Do parlamentu sa napokon dostala aj jediná koalícia OĽaNO, KÚ, Za ľudí, ktorá získala od voličov 8,89 % hlasov.

Spokojní môžu byť v KDH. Do NR SR sa dostali po viac ako siedmich rokoch a predchádzajúcich dvoch neúspešných pokusoch so ziskom 6,82 %. Parlamentnú príslušnosť sa podarilo zachovať liberálom. SAS to „hodilo” 6,32 % voličov. Po vyše troch rokoch sa do NR SR vracajú národniari na čele s predsedom Andrejom Dankom. Volebný výsledok SNS je 5,62 %.

Rozloženie síl v parlamente naznačuje dva hlavné povolebné scenáre. Prvým z nich je možnosť, že Robert Fico by sa mohol pokúsiť zostaviť vládu zo Smeru-SSD, z Hlasu-SD a SNS. Takéto zoskupenie by získalo 79 kresiel. Je však dôležité poznamenať, že SNS nabrala na svoju kandidátku predstaviteľov rôznych ďalších strán.

Medzi nich patria Tomáš Taraba, Rudolf Huliak, Filip a Štefan Kuffovci, Martina Šimkovičová či Roman Michelko. Za SNS z roku 2020 sa do NR SR dostal iba predseda strany Andrej Danko, čo môže byť pre stabilitu koalície problém. Pri relatívne tesnej vládnej väčšine 79 poslancov bude totiž dôležitý každý poslanecký hlas a je otázne, či Danko dokáže garantovať stabilitu tohto klubu.

Národniarov by v trojkoalícii mohlo nahradiť KDH. Na otázku, či by sa tak mohlo stať, líder hnutia Milan Majerský reagoval tým, že o tom musia rozhodnúť stranícke orgány. KDH pred voľbami prízvukovalo, že so Smerom do koalície ísť neplánuje. Predseda tiež ráno po voľbách povedal, že nevidí v hnutí žiadne nálady, ktoré by viedli k opačnému postoju.

Alternatívou k vláde Roberta Fica je koalícia PS, Hlasu-SD, KDH a SaS. Spoločne by disponovali 82 kreslami. „Naším cieľom zostáva, aby Robert Fico nevládol,“ avizoval Šimečka s tým, že sa pokúsi so stranami rokovať.

Mimoriadne dôležitým hráčom je Peter Pellegrini s Hlasom-SD. Ten viackrát zopakoval, že mu je programovo bližší Smer ako Progresívne Slovensko. Už počas volebnej noci povedal, že sa nebude nikam ponáhľať a nechce predbiehať povolebné rokovania.

Podľa politológa je pravdepodobnejšia spolupráca Hlasu so Smerom. „Líder Hlasu Peter Pellegrini povedal, že chce stabilnú vládu. Z prvých vyjadrení KDH je zrejmé, že majú svoje červené čiary. Štvorkoalícia by tak bola čokoľvek, len nie stabilná,“ konštatoval Samuel Abra­hám. Strana Hlas sa bude podľa politológa v prípade jej možnej povolebnej spolupráce so Smerom a SNS snažiť garantovať, že sa zahraničná politika SR nebude radikalizovať.

