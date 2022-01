Viete, kde pracovala Jankovská, Makó a ďalší obvinení? Zastávali tieto DÔLEŽITÉ funkcie!

Monika Jankovská bola dlhé roky sudkyňou (ale nie predsedníčkou Najvyššieho súdu), no od roku 2012 si ju Smer vybral za štátnu tajomníčku na ministerstve spravodlivosti. V roku 2016 bola dokonca vo voľbách zvolená do parlamentu, no ostala robiť štátnu tajomníčku v rezorte spravodlivosti.