"Môj príbeh v OĽANO sa dnešným dňom končí. Moje pôsobenie v OĽANO považujem za jednu z najdôležitejších životných etáp. Dostal som od hnutia dôveru a príležitosť byť súčasťou vlády a neskôr riadiť našu krajinu. S hnutím som si prešiel dlhú spoločnú cestu. Zažili sme náročné i pekné chvíle. Robili sme aj chyby, pretože nie sme dokonalí, pretože sme len ľudia. Lepšie Slovensko však bolo našou prioritou." Týmito slovami Eduard Heger verejnosti oznámil, že jeho cesty s Igorom Matovičom sa definitívne rozišli. Urobil tak prostredníctvom statusu na sociálnej sieti a takmer o polnoci. Ani tým sa však nevyhol tomu, aby sa táto správa okamžite neobjavila prakticky vo všetkých slovenských médiách. Na status mu zareagoval aj samotný líder OĽANO, ktorý bol výnimočne stručný: "Edo, veľa šťastia a dík za spoločnú cestu."

Slová o naplnenej misii u obyčajných ľudí však neboli to jediné, čo Heger v nočnom statuse oznámil. "Mám vlastnú víziu o politike. Viem, že ak ju chcem naplniť, musím sa vydať vlastnou cestou. Život jednoducho prináša situácie, kedy sa musíme rozhodnúť. Ja to robím dnes," dodal, no nenaznačil, kedy by sa verejnosť mala o jeho ďalšom pôsobení dozvedieť viac.

Denníku Plus JEDEN DEŇ sa však napriek tomu podarilo zistiť, že sa tak stane ešte dnes. Dôvod, prečo Heger oznámil svoj odchod tak neskoro bol ten, že po návrate z pracovnej cesty v Izraeli sa prakticky okamžite vydal za Igorom Matovičom, s ktorým rozviazal svoj kontrakt. Urobil tak, pretože podľa exkluzívnych informácií nášho denníka bude už dnes na obed stáť pred verejnosťou, kamerami a fotografmi na tlačovej konferencii Modrej koalície. To je totiž strana, ktorej sa stane definitívnou súčasťou.

Predstavená bude nielen nová vízia strany či údajne aj nový názov, ale predovšetkým jej predsedníctvo. V tom bude okrem Hegera aj dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď.

Okrem neho však do boja s Hegerom ide aj známy poslanec NR SR a osoba, ktorú pozná celý svet nášho šoubiznisu.

Piatym do partie má byť podľa našich informácií Peter Markovič. Ide o bývalého poslanca NR SR za SDKÚ a v súčasnosti blízkeho človeka predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča. Konkrétne Markovič pracuje na sekretariáte predsedu úradu.

Peter Markovič má byť ďalším členom predsedníctva. V minulosti bol poslancom NR SR za SDKÚ. Zdroj: archív

Na tlačovku, ktorá sa má konať dnes na obed, je pozvaný podľa všetkého aj Ján Budaj ako predseda strany Zmena zdola, avšak len ako hosť, nie ako človek, ktorý do celého projektu vstupuje. Ten je, ako už istý čas vieme, akýmsi lídrom Občianskodemokratickej platformy, čiže poslancov, ktorí pred časom opustili klub OĽANO a v parlamente pôsobia ako nezaradení.

Ján Budaj je taktiež pozvaný na dnešnú tlačovú konferenciu, avšak len ako hosť. Do nového projektu zatiaľ nevstupuje. Zdroj: Jaroslav Novák

Patrí k ním už spomínaný Čekovský, ale aj Robert Halák, Tomáš Šudík, Anna Mierna, Monika Kozelová či Anna Remiášová. Aký bude ich osud a či sa taktiež objavia napokon v premenovanom projekte Modrej koalície, zatiaľ nie je známe. Na záver, medzi ľuďmi, ktorí budú na tlačovke stáť vedľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, by mal byť podľa našich informácií aj súčasný štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, Andrej Stančík.