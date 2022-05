Polícii sa nepozdával Harabinov status z 25. februára, keď Rusko už druhý deň bombardovalo Ukrajinu. „Urobil by som presne to isté, čo Putin v súvislosti s udalosťami na Ukrajine. Zastavenie nacistov, ktorí od roku 2014 zavraždili 15-tisíc vlastných civilistov, len pre ich ruskú národnosť, bolo zjavnou genocídou,“ napísal okrem iného exminister na sociálnu sieť. NAKA ho preto obvinila z prečinu schvaľovania trestného činu v súbehu s prečinom hanobenia rasy a presvedčenia.

Vyšetrovateľ sa pri odôvodňovaní obvinenia okrem iného opieral aj o Chartu OSN. „Rusko nepredložilo žiadne dôkazy na podporu svojho tvrdenia. V správach Úradu vysokého komisára OSN v oblasti ľudských práv na Ukrajine sa neuvádzajú žiadne dôkazy o genocíde,“ píše sa v uznesení o obvinení. Podľa polície musel Harabin vedieť, že sa napísaním statusu dopúšťa trestného činu, lebo má právnické vzdelanie a bol dokonca predsedom Najvyššieho súdu. „Je to môj názor. Ja som v ňom odsúdil vraždenie civilistov na Donbase. Nevidím na tom nič trestné,“ povedal obvinený. Status už však dávnejšie zo sociálnej siete stiahol.

Bezpečnostný analytik a politológ Ivo Samson (66) si myslí, že keby dal na sociálnu sieť podobný status „Jožko Mrkviča", tak by sa z toho nerobila veľká veda. Keďže ide o exministra a bývalého kandidáta na prezidenta, tak si na neho polícia posvietila. „Je možné obviniť ho z toho, že je to zlé, nemravné, že podporuje protiprávne kroky cudzej veľmoci. Ale pohnať ho za status na súd, je tanec na tenkom ľade,“ povedal politológ s tým, že nepatrí medzi fanúšikov Harabina. Samson sa domnieva, aké to môže mať následky: „Ľudia by mohli dostať strach vyjadriť sa kriticky k verejným veciam. Toto povedie k tomu, že každý si bude musieť dávať pozor, čo povie.“

Štefan Harabin môže byť na druhej strane spokojný, že mu nenavrhli prísnejší paragraf. „Za tieto trestné činy mu hrozia maximálne tri roky odňatia slobody,“ povedal renomovaný právnik, ktorý nechcel byť pre citlivosť kauzy menovaný. Podľa odborníka môže vyjsť exminister v prípade odsúdenia ešte lepšie! V hre sú vraj pri takto definovanom skutku aj viaceré alternatívy, ako napríklad peňažný trest, domáce väzenie alebo povinná práca. Môže sa teda stať, že Harabina uvidíme pri vykonávaní verejnoprospešných prác!

