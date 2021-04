Heger prostredníctvom sociálnej siete vyzval občanov Slovenskej republiky k zaočkovaniu. Avšak spôsob, akým požiadal o termín na očkovanie on sám, mnohých príjemne prekvapil. Premiér totiž využil oficiálne stránky NCZI, na ktorých môže o bezplatnú vakcínu požiadať ktorýkoľvek Slovák. "Tak a som prihlásený. Bolo to jednuduché a rýchle, pričom to nezabralo viac, ako dve minúty. Teraz už len budem čakať na svoju vakcínu," zakončil Heger. Na záver šokoval vyjadrením, ktorým sa výrazne odlíšil od svojho predchodcu. "Verím vedcom aj lekárom," uzavrel.

Autor: kuj