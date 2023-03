Obžalovaná Sheila Szmereková odkázala na začiatku septembra 2020 prezidentke Zuzane Čaputovej, že na ňu zaútočí. Okrem toho sa ´preslávila´ aj močením na Korán. A práve preto sa dnes postavila pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Na pojednávanie prišla vymódená a rozhovorila sa o tom, prečo svoje skutky páchala. No ani to jej nepomohlo...

Sheila musela od augusta 2021 absolvovať ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou, ktoré jej nariadil ŠTS a potvrdil Najvyšší súd (NS). „Ospravedlním sa prezidentke, keď najskôr ona mne,“ povedala vtedy na chodbe ŠTS Sheila.

Szmereková už v minulosti čelila obvineniu z extrémizmu, nebezpečného vyhrážania a iných trestných činov. Obvinenie jej vtedy zastavili. „Chcem, aby si vedela Čaputka, že prišiel čas, ktorý sa blíži. A zapamätaj si môj ksicht, pretože ho určite stretneš, a to bude taká sekundovka, že betón ti dá druhú. Ja sa tvojej ochranky nebojím. Ja som pripravená na teba zaútočiť,“ povedala Sheila vo videu.

Problémová mladica dokonca vyzvala Čaputovú na súboj. Bolo jej jedno, v akom bojovom umení. Keby to nebolo také vážne v našej spoločnosti, ktorá je plná arogantného a vulgárneho správania aj našich politikov, tak by sa na tom verejnosť možno pobavila, ako na vypísanom kurze stávkovej kancelárii na bojový zápas medzi Romanou Tabák a Janou Bittó Cigánikovou. Toto je ale veľmi vážne.

Obžalovaná prišla na súd nahodená ako z módneho časopisu. No obžaloba z extrémistických činov už bola omnoho smutnejšia. „Pôjdem si vás loviť. Pôjdem po moslimoch. Každého, kto sa mi postaví do cesty, tak ´oddelám´ (český výraz pre odstrelím, poznámka redakcie),“ prečítal prokurátor slová Szmerekovej, ktoré zverejnila na videu. Sheila si vo videu utrela Koránom zadok, potom ho omočila, poliala benzínom a zapálila. Jej obhajca Ján Foltán ale povedal, že to celé nerobila z nenávisti: „Urobila to vzhľadom na to, čo prežila a chcela to takto vyjadriť.“

Sheila svoj výsluch začala naozaj ostro: „Ako malá som bola zneužívaná Martinom G. (v redakcii máme jeho celé meno), od 12 rokov ma zneužívali cigáni z Textilnej, v 14 rokoch znovu. V 18 rokoch som sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi. Kamiónom ma odviezli do Nemecka, potom do Poľska, Česka a Fínska. Tam ma zobrali do tábora, kde som bola jediná biela medzi tmavými.“ Podľa slov obžalovanej bola aj tam zneužívaná moslimami. V roku 2017 sa jej vraj ale podarilo z Fínska utiecť.

Následne sa preto chcela k celej situácii vyjadriť svojimi extrémistickými videami: „Na základe toho, že som bola zneužívaná, tak som chcela, aby aj oni boli ponížení, pretože nik z nich nebol potrestaný.“ Sheila sa tak podľa svojich vlastných slov vo videách vyjadrovala preto, lebo nikomu neubližovala a nepáchala trestný čin.

Pred súdom bol vypočutý aj správca Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad Safwan Hasna. To čo bolo na videu, bolo podľa jeho slov pre moslimov mimoriadne urážlivé: „Ľudia v mojej blízkosti boli pobúrení.“ Mohamad vraj ale poprosil členov komunity, aby o tomto incidente neinformovali, aby nevnášali ďalšie vážne a nepoškodzovali meno Slovenska. Odborník na IT následne povedal, že po tom, ako Sheile zablokovali facebook, pravdepodobne zverejnila iné video na youtube. „Trpela závažnou psychickou poruchou od roku 2018. Aktuálne je v stave sociálnej údržby. Trpí aj zmiešanou poruchou osobnosti. Táto porucha vysvetľuje jej správanie pri incidente, no nemá vplyv na to, aby sa nevedela ovládať a rozpoznať dopady svojho konania,“ povedala súdna znalkyňa z odboru psychiatrie a psychológie.

Pred záverečnými rečami bolo pustené video, ktoré bolo predmetom obžaloby. Zaujímavé je, že na ňom okrem iného povedala: „Robím to rýchlo, aby ma nechytili rovno pri čine. Dôkazy beriem, aby nemali moje otlačky.“ Prokurátor jej navrhol 5 rokov odňatia slobody v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Sheilin obhajca poukázal, že jeho klientka si trest nezaslúži, lebo vraj ani dnes ešte nemusí vnímať svoje konanie, keďže sa doteraz lieči na psychiatrickej klinike: „Navrhujem zastaviť trestné konanie.“ Sheila na záver povedala, že trvá na svojej nevine.

„Ukladá sa jej trest na tri roky v ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia,“ povedal sudca. Sheila, inak rodená Adriana Meleková, je vinná z toho, že sa podieľala na výrobe obrazovo-zvukového záznamu, na ktorom okrem iného povedala, že si bude všetkých (moslimov) loviť a bez ohľadu na to, či je to dieťa, žena, alebo muž ich „oddělá“ (český výraz pre zastrelenie). Odsúdená je pre zločin výroby extrémistických materiálov v súbehu s prečinom násilia, rozširovania extrémistických materiálov, hanobenia národa a rasy a podnecovania k etnickej neznášanlivosti. K tomu je odsúdená aj za dávnejší skutok prečinu násilia, kedy sa mala mnohým ľuďom vyhrážať, že ich podpáli. Sheila ale proti verdiktu súdu podala odvolanie.

V galérii nájdete najzaujímavejšie fotky zo súdu.