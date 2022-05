Zdravotná poisťovňa Dôvera včera darovala už 20. automatický externý defibrilátor (AED). Lokality im pomáhali vyberať záchranári a tento úspešný projekt ukončili v Sološnici. Vedeli by ste, ako použiť taký defibrilátor?

Starostke obce ho odovzdal marketingový manažér Dôvery Branislav Cehlárik. Určený je na použitie bežnými obyvateľmi obce. AED je totiž ľahký na obsluhu a zachrániť ľudský život tak dokáže aj bežný človek bez medicínskeho vzdelania.

Zdravotná poisťovňa Dôvera odovzdala týchto prístrojov po Slovensku už 19. „Dvadsiaty kus sme symbolicky darovali v Sološnici práve po dohode so Záchrannou zdravotnou službou, ako jednej z tých miest, v ktorých je nutné mať takýto prístroj vzhľadom na to, že potrebujú mať pokryté čo najviac celé Slovensko," vyjadril sa Cehlárik.

Slávnostné odovzdávanie AED v Sološnici. Na fotografii zľava Anna Čermáková, Branislav Cehlárik a Anna Krčová. Zdroj: dk

Na území Slovenska sa nachádza takýchto prístrojov aktuálne 1 949 a podľa jeho slov je v pláne toto číslo naďalej zvyšovať. Investícia zo strany Dôvery by mali byť dlhodobá súvisiaca vyškolením ďalšieho personálu. Jej výška by mala siahať až do 40 000 eur. Starostka obce odovzdala prístroj hasičom, ktorí sú vyškolení na ich používanie.

Podľa slov záchranárov majú skúsenosť, že stroj sa väčšinou použije prvýkrát od darovania už o týždeň. Po slávnostnom odovzdávaní záchranári demonštrovali jeho používanie na atrape. Obsluhovanie prístroja je vďaka hlasovému asistentovi úplne jednoduché a prístroj vám povie presne, čo máte robiť.

Vedeli by ste obsluhovať AED? Prinášame vám návod!

Po skontrolovaní dýchania je potrebné človeka uložiť do stabilizovanej polohy a následne volať 155. Telefón si nechajte na hlasnom odposluchu a môžete pristúpiť ku použitiu AED. Obsluhovanie prístroja je vďaka hlasovému asistentovi úplne jednoduché. Prístroj vám povie presne čo máte robiť.

Zapni AED - Prilep elektródy na odhalený hrudník podľa návodu. Prebieha analýza, nedotýkaj sa pacienta. Aplikuj výboj na pokyn AED. Pokračuj v resuscitácii. Opakovaná analýza bude prebiehať každé 2 minúty.

Poisťovňa Dôvera aj denník Plus JEDEN DEŇ patria do portfólia finančnej skupiny Penta Investments.

