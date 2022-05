Členovia Smeru hovorili o aktuálnych politických témach, ako aj o zdražovaní energií. Po tom, ako Fico dorečnil, si nečakane zobral slovo práve Sulík. „Prepáčte, len jedna drobnosť, lebo toto vyzerá nadlho. Nabudúce, keď sa spýtate, tak... Patrí to tu SPP, ale dobre, keď ste tu, tak tu už ostaňte. Necháme sa pánov pekne vyrozprávať, to sa patrí,“ povedal s úsmevom minister (inkriminovaný moment nájdete vo videu od 7.25 do 8.20).

Podpredseda Smeru Ľuboš Blaha účastníkom brífingu pripomenul, ako poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková len pred pár dňami prerušila tlačovku OĽaNO po hlasovaní o návrhu na vydanie Fica do rúk spravodlivosti: „Je vo zvyku, že predstavitelia SaS narúšajú iné brífingy. Majú to v móde. Pani Bittó Cigániková to urobila Matovičovi a Sulík sa teraz rozhodol, že opustí Geissovcov a príde medzi nás.“ Sulík Blahovi následne pripomenul na koho pozemku sa nachádzajú a s úsmevom odišiel.

Známy manželský pár Robert a Carmen Geissovci pricestovali pred pár dňami na Slovensko. Sulík s nimi a ich dcérami navštívil Bratislavský hrad a zobral ich aj do parlamentu. Geissovci si chcú na Slovensku pozrieť viaceré pamiatky. Neskôr by tu mali natočiť epizódu do svojho seriálu, čím by sa mala naša krajina spropagovať v zahraničí.