Pri Hamranovi šéf Smeru Robert Fico opakovane pripomína aj to, že neprešiel výberovým konaním. Pri Lipšicovi zase trojnásobný expremiér zdôrazňuje, že nastúpil do funkcie v čase výkonu trestu za usmrtenie chodca s pochybne získanou bezpečnostnou previerkou.

„Ak bude Smer vo vláde, tak nepochybne musia byť tieto dve pozície, šéf polície a špeciálny prokurátor, okamžite vymenené. Musia odísť,“ vyhlásil Robert Fico na tlačovej konferencii po oznámení výsledkov predčasných parlamentných volieb. Výmena policajného prezidenta je jednoduchá a môže byť rýchla. Stačí, aby nová vláda získala dôveru parlamentu a nový minister vnútra ho môže vymeniť ihneď.

Nízka dôveryhodnosť

Pri špeciálnom prokurátorovi to bude náročnejšie. Daniel Lipšic bol totiž zvolený parlamentnom na funkčné obdobie trvajúce sedem rokov. Ani z pohľadu občanov sa dvojica vysokých štátnych funkcionárov nemôže pochváliť práve pozitívnym vnímaním zo strany verejnosti. Štefanovi Hamranovi podľa májového prieskumu agentúry Focus dôverovalo iba 28 % respondentov a, naopak, nedôverovalo 60 % opýtaných. Lipšicovi nedôverovalo 69 % ľudí a dôverovalo len 25 % respondentov.

Nezostane "kameň na kameni"

S masívnymi personálnymi zmenami na vysokých štátnych pozíciách nebude mať problém ani strana Hlas-SD. „Ak budeme súčasťou novej vládnej koalície, nezostane kameň na kameni,“ zdôraznil generálny manažér Matúš Šutaj Eštok zo strany Hlas-SD pre denník Plus JEDEN DEŇ. Konkrétnejšie odkazy na takéto personálne zmeny zatiaľ hlasnejšie nezazneli iba zo strany SNS, ktorá bude pravdepodobne tretím partnerom v koalícii so Smerom a s Hlasom. „K tomuto sa nebudeme vyjadrovať,“ odkázal nášmu denníku Tomáš Taraba, zvolený poslanec z kandidátky SNS.

Hamran odíde aj sám

Exminister vnútra Ivan Šimko, ktorý musel nedobrovoľne nedávno odísť z funkcie práve kvôli sporu s vedením polície, pripomenul, že šéf Smeru volal po jeho odstúpení dlhšie a opakovane. A vôbec nečaká, že sa súčasný šéf vo funkcii udrží. „Veď hádam neexistuje nikto, kto by čakal niečo iné. Fico to predsa hovorí už dávno a stále," reagoval pre Plus JEDEN DEŇ Šimko, ktorému ešte ako členovi dočasnej úradníckej vlády odobrala poverenie hlava štátu Zuzana Čaputová práve po tlaku Hamrana. Dôvodom mala byť Šimkova neochota menovať obvineného policajta Pavla Ďurku z partie tzv. čurillovcov, do vedenia policajnej inšpekcie. Hamran pre Denník N potvrdil, že s funkcie odíde aj sám. „Počkám si na výsledok rokovaní o zostavení novej vlády,“. Ak Smer zostaví vládu odíde z funkcie aj sám, pretože so Smerom nie je podľa jeho slov "kompatibilný".

Robert Fico na prvej povolebnej tlačovke, kde oznamuje výmenu policajného prezidenta a špeciálneho prokurátor. Zdroj: FCB, Smer-SSD

Ulica ich nepodrží

„Očakávam výmeny najmä v dozorných radách štátnych podnikov, generálnych riaditeľov a vysokých manažérov štátnych podnikov a všetkých prednostov okresných úradov. Súčasne je možné, že niektoré z týchto personálnych výmen budú kritizované predstaviteľmi mimoparlamentnej opozície,“ hovorí politológ Miroslav Řádek. Na sociálnych sieťach aj v médiách sa začali už deň po voľbách objavovať výzvy na obranu policajného prezidenta a špeciálneho prokurátora. „Bývalí predstavitelia vládnej koalície veľa ľudí do ulíc nedostanú. Ich nízku podporu jasne ukázali voľby z minulého víkendu,“ zhodnotil ich aktivitu Řádek.