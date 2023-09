Mladšie ročníky zaiste nevedia, že v Národnej rade SR sa pohybuje aj svetový operný spevák! Číslo 21 z kandidátky smeru Dušan Jarjabek sa v roku 1980 stal sólistom Spevoherného súboru divadla Nová scéna, odkiaľ to dotiahol až na sólistu Opery Slovenského národného divadla. Jeho zvučný barytón bol počuť aj v Česku, Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Nemecku, Kanade, ba dokonca aj v ďalekej Austrálii.

Zatiaľ čo v iných krajinách žal Jarjabek slávu a uznanie, nie všetkým boli jeho úspechy po vôli. Známa herečka Magda Vášáryová, ešte ako poslankyňa parlamentu za SDKÚ, dala v pléne otvorene na známosť, čo si skutočne o Jarjabkovej kariére myslí: „Ten teda spievať nevie.“ Vášáryová neskôr upresnila, že to povedala preto, aby ho podpichla: „Myslela som to ironicky a pán Jarjabek to tak pochopil, lebo je do mňa zamilovaný. A stále ma takým zvláštnym spôsobom napáda. Tak som mu to len tak ironicky vrátila.“ Nič menej, jej podpichovanie sa Jarjabkovi vôbec nezapáčilo. Podľa neho, Vášáryová nevie zniesť, že už nie je tak dobrá herečka ako kedysi a preto sa uchýlila ku zhadzovaniu ostatných.

Okrem politiky mal k umeniu vždy blízko aj Robert Kaliňák. Za mladi pôsobil v ochotníckom divadle a svoje rýchle prsty uplatnil v hre na saxofón v rockovej skupine Taktici. Hudobné gény sa obtreli i na jeho synovca Erika, ktorý sa svojím strýkom pochválil na Facebooku: „Mnohí sa ma pýtali, prečo medzi informáciami o sebe uvádzam, že som saxofonistom. Viem, že to nie je žiadny Felix Slováček, ale snaha sa, verím, aspoň trochu cení.“

Tipnete si, ktorý smerák je zarytým metalistom? No predsa Ľuboš Blaha! Na klávesoch účinkoval v kapele Ethereal Pandemonium. Pôvodne pôsobili pod názvom Tombfield, no v roku 1997 sa premenovali. Blaha vystupoval pod atypickou prezývkou „Rhaa“. Skupina sa špecializovala najmä na black metal, doom metal, či pagan metal. Do ich rozpadu v roku 2008 vyprodukovali štyri albumy, medzi nimi aj tento s kontroverzným názvom [email protected]. Čo by na to tak povedali ich kresťanskí voliči?

VIDEO Z KONCERTU METALOVEJ KAPELY, KDE ÚČINKOVAL AJ ĽUBOŠ BLAHA, SI POZRITE NA DRUHEJ STRANE ČLÁNKU