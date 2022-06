V súčasnosti je čoraz viac mužov, ktorí nemajú problém využívať šikovnosť plastických chirurgov alebo si dávať vylepšiť tvár za pomoci najmodernejších postupov. Zopár indícií naznačuje, že medzi nich patrí aj minister hospodárstva Richard Sulík. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, prednedávnom navštívil súkromnú ambulanciu uznávanej dermatologičky, ktorá sa špecializuje na rôzne „anti-aging“ ošetrenia, modeláciu tváre pomocou výplní, ako aj komplexné omladzovanie tváre. Šéfa liberálov sme sa preto pýtali, či sa skutočne zveril do rúk špičkových odborníkov a absolvoval nejaký estetický zákrok na súkromnej klinike.

„Ja keby som bol na estetickej klinike, zjavne by ste to videli,“ reagoval na našu otázku so žartom minister hospodárstva. Následne si však spomenul, prečo vychytenú kliniku estetickej medicíny prednedávnom navštívil. „Navštívil som moju kožnú lekárku, ktorá robí hlavne rôzne skrášľovacie kúry. Ja som však mal kurie oko na malíčku na nohe, tak mi to vyberali,“ vysvetľoval Sulík. „Tlačila ma ‚bota‘, tak som si dal vybrať to kurie oko,“ zdôveril sa nám so skutočným dôvodom svojej návštevy.

V tejto súvislosti nás zaujímalo aj to, či by sa minister hospodárstva v budúcnosti podujal na botox alebo inú skrášľovaciu procedúru a čo si všeobecne myslí o estetických zákrokoch. „V prvom momente botox vyzerá úžasne a vyhladí to tvár. Ale potom sa šíria internetom fotky, že o dvadsať rokov neskôr to vyzerá ako chodiaca múmia,“ reagoval Sulík na našu otázku s tým, že skrášľovacie procedúry ho vôbec neoslovili. ĎALŠIE ŠOKOJÚCE NÁZORY SULÍKA NA ESTETICKÉ ZÁKROKY NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII! Minister s počudovaním spomenul aj to, že niektorí muži si dokonca dávajú pod kožu silikónové implantáty, aby takto dosiahli vysnívané svaly.

Napriek všetkým týmto tvrdeniam Sulík s istou úpravou tváre problém nemá. Dôkazom sú jeho fotografie, ktoré používa na rôznych plagátoch, letákoch či bilbordoch strany SaS alebo na sociálnej sieti. „To sa robí úplne bežne,“ konštatoval. Vraj sa ho na to už ani nikto nepýta a v novinách sa tiež bežne retušujú fotky politikov. Tému sme mu pripomenuli preto, lebo cez víkend prekvapil vyretušovanou fotkou na upútavke k diskusnej relácii, kde bol hosťom. Na upravenom zábere bol Sulík poriadne „vyfešákovaný“ a Photoshop mu ubral niekoľko rokov.

Líder SaS však nie je jediný, kto sa uchyľuje k úpravám svojich fotografií. Exministerka vnútra Denisa Saková (Hlas-SD) šokovala verejnosť, keď na svoj profil zavesila fotografiu s dokonale vyhladenou pleťou bez vrások a upraveným nosom. Na stránke však mediálny tím strany zabudol vymazať originálny záber, a tak sa foto Sakovej pred a po úprave stalo vďačným terčom internetových vtipkárov. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) je tiež známa tým, že zverejňuje upravené fotky na profile svojej fanpage, kde vyzerá úplne inak ako napríklad na snímkach z rodinnej túry v lese. Pred pár rokmi zas prekvapil líder Smeru-SD Robert Fico, ktorý počas prezidentskej kampane použil na svojich predvolebných bilbordoch výrazne upravenú fotku, kde pôsobil o niekoľko rokov mladšie.

