Bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi hrozí až 10 rokov za mrežami! Namiesto toho, aby odovzdal nahrávku Gorila polícii, schovával ju pre kamaráta Mariana Kočnera. Trnka má dnes ale o problém viac. Na pojednávanie sa dostavil prokurátor, ktorý ako prvý dozoroval kauzu Gorila a dožaduje sa vypovedať. Priniesol aj materiál, ktorý dokazuje, že bývalý generálny prokurátor sa do veci aktívne zapájal!

Napriek tomu, že Trnka disponoval nahrávkou, neposunul ju orgánom činným v trestnom konaní, ale naopak ju skrýval u seba v trezore. „Zabezpečil Kočnerovi exkluzivitu. Prostredníctvom ďalších osôb ponúkol túto nahrávku na predaj Jaroslavovi Haščákovi,“ povedal prokurátor. Kočnera to riadne napálilo a z ďalšej uniknutej nahrávky je zrejmé, ako Trnku spucoval: „Ako je možné, že si s tým súhlasil, alebo si mi nepovedal, že materiál, ktorý je do pi*e môj. Ja som ho kúpil, ja som zaplatil. U teba bola len kópia, na ktorú som ja ko*ot zabudol.“

Ešte závažnejšou skutočnosťou ako obchodovanie s nahrávkou môže byť to, čo dnes ukázal prvý prokurátor prípadu. Ide o Trnkov list adresovaný prokuratúre dozorujúcej prípad, ktorý sa dá chápať aj ako snaha o zamietnutie kauzy pod koberec. „Spis vám vraciam s tým, aby ste bezodkladne vyhodnotili spôsob vyšetrovania a podstatu. Bez toho, aby som vás chcel navádzať, ako má byť rozhodnuté, tak vám upriamujem, aby ste si naštudovali ustanovenia, ktoré pojednávajú o zastavení trestného stíhania,“ napísal v liste Trnka. Súd sa zatiaľ nerozhodol, či prokurátora vypočuje.

Dnes sa na súde Gorila prehráva. Trnka sa napriek všetkému cíti byť nevinný. „Obžalobu odmietame. Skutok sa nestal a môj klient ho nespáchal,“ povedal Trnkov obhajca Martin Krakovský. V prípade dokázania viny hrozí Trnkovi 10 rokov odňatia slobody. Správu budeme aktualizovať.

