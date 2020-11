Premiér Matovič sa chcel pôvodne v dobrom iba pochváliť, ale nakoľko je nálada v spoločnosti dosť zlá a ľudí irituje miestami akákoľvek vec, veta či čin, ktorý premiér urobí, logicky tento jeho pokus zlyhal. Igor Matovič sa ale nerád vzdáva, preto sa zrejme ešte v ten istý večer rozhodol, že svoju reputáciu zachráni videom, na ktorom hovorí po anglicky. Kritika za telefonát s Tonym Blairom sa totiž týkala predovšetkým jeho cudzojazyčných schopností. Ľudia si z neho na jeho profile uťahovali, že ovláda len "trnafčinu".

"Som premiérom po prvý a pravdepodobne aj posledný krát," poznamenal Igor Matovič vo videu, pričom mu nechýbal úsmev na perách. Video sa týka opatrení v boji s pandémiou Covidu-19 a premiér ním chcel pravdepodobne dokázať, že mu angličtina nie je až taká cudzia! Je nutné uznať, že rozhodne ide o lepšiu vizitku, než akú si (nám) spravil na nedávnom samite v Bruseli, kde povedal do kamery svoje legendárne vety: "Can I go one time? Next time?". Veď napokon, posúďte sami.

Počas včerajšieho dňa vznikla ešte jedna vtipná situácia, keď sa počas videokonferencie chcel Matovič pochváliť mapou Slovenska s jednotlivými regiónmi podľa nákazy. Nevedel však, ako má vyzdieľať obrazovku notebooku, a tak do kamery ukazoval svoju prezentáciu. Poradil si, hoci ho niektorí ľudia (medzi nimi aj taliansky novinár David Carretta) poriadne vysmiali. Ale na to si už zrejme zvykol.

