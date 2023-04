Boris Kollár na svojej sociálnej sieti zverejnil video, kde vystupoval v ľudovom oblečení a v ruke držal prúty. Predseda parlamentu sa vo videu priznal, že práve s ním má každý rok problém. "Priatelia, blíži sa nám Veľká noc a ja mám vždy problém, že zabudnem kúpiť korbáč. A potom ho na posledný deň, veľakrát aj na deň šibačky, zháňam," povedal Kollár. Dodal, že väčšinou už nemá šťastie v obchodoch zohnať korbáč a tak "zháňa po lese nejaké prúty".

Kollár sa preto tento rok rozhodol sám si upliesť korbáč. Svojim fanúšikom na sociálnej sieti teda ukázal, ako na to. Počas pletenia sa rozrozprával aj o svojich spomienkach na Veľkú noc. "Ja sa pamätám na moje detstvo. Samozrejme raz za čas som dostal od starej mamy dve koruny a kúpil som si lízatká alebo cukríky, také citrónové dropsy, za dve koruny," zaspomínal si predseda parlamentu.

Pozrite si VIDEO, ako Boris Kollár pletie korbáč:

"Ja som si vyšibal 100 korún. To bolo bohatstvo! Vždy na druhý deň v škole sme sa stretli chalani a mali sme poradu. A na tej porade sme si hovorili každý, koľko vyšibal. Keď to bolo nad 100, tak to už boli uznávaní chalani. A vždy mal jeden 200, tomu sme to závideli," povedal Kollár kým plietol prúty.

Šéf parlamentu napokon korbáč uplietol a skonštatoval, že je dobrý. "Myslím si, že to bude tento rok dobre šibať," uviedol. Napokon poprial Slovákom krásne sviatky.