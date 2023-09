Bola to skutočne zaujímavá verbálna prestrelka. Slovný súboj odštartoval moderátor otázkou od diváčky Emy. Tú zaujímalo, či si Sulík stojí za svojím tvrdením, že „ľadovce sa topia, nech sa roztopia”. Šéf liberálov oponoval, že toto určite on nepovedal. „Ja som povedal, že voda, ktorá sa roztopí, môže znovu zamrznúť.” Kovačič však trval na svojom: „Nie. Vy ste povedali: ľadovce sa topia, nech sa roztopia, potom možno zamrznú znova. To ste povedali...“ Vzápätí si vzal slovo opäť Sulík. „Áno. Povedal som, že keď sa ľadovce roztopia, tak po nejakom čase, ak bude dostatočne chladno, že znovu zamrznú. To je asi tak, keď som povedal, že keď sa plávajúce ľadovce roztopia, hladina mora nestúpne ani o milimeter. Áno, to sú fyzikálne javy,” presviedčal Sulík.

Kovačič na okamih onemel, zahľadel sa na politika a po chvíľke sa neveriacky saskára opýtal: „To akože myslíte vážne?!” Sulík sa však nedal zmiasť pochybujúcim moderátorom. Bez váhania vyrukoval s argumentmi: „Ľadovec, keď pláva v mori a roztopí sa, tak voda nestúpne ani o milimeter.” Moderátor však oponoval: „No áno, ale časť z neho pláva nad hladinou...” Sulík teda vysvetľoval ďalej: „Áno, ale voda je ťažšia ako ľad.” Zjavne šokovaný politický moderátor po týchto slovách jemne ironicky na adresu liberála vyhlásil: „Pán Sulík, vy ste asi vyriešili globálne otepľovanie!” Exministra to však nijako nevyrušilo a Kovačičovi pripomenul, že „meter kubický ľadu neváži tisíc kilogramov, ale iba 820.” Novinár mu však pripomenul, že svet má predsa problém so stúpajúcou hladinou oceánov. „Ja vám hovorím niečo iné, keď ľadovec, do ktorého nabúral Titanic, obrovský ako pol Slovenska, tak keď sa roztopí, hladina mora nestúpne,” stál si za svojím Sulík.



Sulík má pravdu, no je v tom HÁČIK

Diskusia o topení ľadovcov medzi Sulíkom a moderátorom vyprovokovala na reakciu aj odborníka. „Pekná fyzikálna úloha! Jednoduchý pokus – alebo Archimedova teória – ukáže, že plávajúci ľad po roztopení naozaj vodnú hladinu nezvýši,” uviedol populizátor vedy na sociálnych sieťach Samuel Kováčik, známy pod menom vedator_sk. Názorne, prostredníctvom videa, predviedol aj pokus, ktorým Richardovi Sulíkovi dal za pravdu. Zároveň však pripomenul, že to má „kľúčové ALE”. Zatiaľ čo ľadovce plávajúce v mori, ktoré sa roztopia, hladinu oceánov nezvyšujú, pretože roztopená voda zaberie presne taký objem, aký zaberala ponorená časť ľadu, iné je to s ľadovcami na pevnine. Ich topenie, samozrejme, hladinu oceánov zvyšuje.

V diskusii tiež zaznelo, že čo tam, že sa ľady roztopia, však znovu zamrznú, keď bude zima. Aj keď to tak v podstate je, v kontexte problému globálneho otepľovania ide podľa vedátora o nanajvýš skratkovité vnímanie veci. „Toto je extrémne zjednodušujúci pohľad na komplexnú situáciu. Len pár príkladov. Po prvé, ľadovce spomaľujú otepľovanie, lebo sú lesklé a odrážajú slnečné svetlo – odhalené skaly ho pohlcujú. Po druhé, roztopené ľadovce z Grónska by mohli narušiť teplý Golfský prúd a klímu Európy zmeniť na takú, akú majú v Kanade. No a do tretice, nikde nie je garantované, že sa ľadovce musia vrátiť. Venuša mala kedysi klímu podobnú našej planéte. Kde majú ľadovce dnes? Vyparené,” vysvetlil odborník a dodal, že v slanej vode morí či oceánov nefunguje všetko úplne podľa slov Sulíka. Tam totiž hladina po roztopení ľadov predsa len stúpne, aj keď mierne. „Za 20 rokov to spôsobilo stúpnutie oceánov asi o 1 milimeter,” spresnil.

„No som rád, že si na to že reagoval, lebo Sulík síce hovoril v podstate dobre, ale moderátor to tak trochu nezvládol. Snažil sa ho nachytať a nakoniec nevedel nijako zareagovať na plávajúci ľad a teda práve tým pevninským," stálo v jednom z komentárov pod videom, ktoré zverejnil k diskusii v štúdiu v Záhorskej Bystrici vedec.

