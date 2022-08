Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský (40) dokázal prakticky nemožné. To, po čom snívajú ľudia s nadváhou, zvláda doslova bravúrne a za 2,5 mesiaca schudol až 18 kilogramov. Po tom, ako bol zachytený pri prechádzke popri Dunaji nám poslanec prezradil, ako to dokázal a tiež, čo nápadu schudnúť predchádzalo.

Nedalo sa nevšimnúť, že Pčolinský išiel za posledné týždne z váhou rapídne dole. Dlhé roky pred tým si ho ale verejnosť pamätá skôr ako politika "pri tele". „Vyžral som sa tak, že som nezapol obleky a košele. Povedal som si, že už si nebudem kupovať väčšie veci, ale radšej schudnem,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ Pčolinský. To sa mu napokon podarilo a od 1. júna kedy mal 133 kg sa dostal na 115 kg!

„Chudnutie je matematika,“ povedal poslanec s tým, že základ je v tom, aby človek spálil denne viacej kalórií, ako do seba dostane. Pčolinský zároveň prezradil, čo všetko pre svoje zdravie a telo za posledné týždne urobil: „Každý večer si dám 8 až 10 km dlhú "cardio prechádzku" a dvakrát do týždňa zájdem do fitnescentra.“ Zákonodarca upresnil, že pod "cardio prechádzkou" sa rozumie rýchla chôdza, teda taká, aby sa spaľovali kalórie.

To ale rozhodne nie je všetko. Pčolinský používa aplikáciu kalorické tabuľky pred každým jedlom, aby vedel koľko kalórií ide prijať. Zo svojho jedálnička vynechal sladkosti a pečivo: „Jem hlavne ryby, iné zdravé jedlá a namiesto chleba celozrnnú tortillu.“ Poslanec teda jasne ukázal, že žiť zdravo a schudnúť sa dá, len to chce pevnú vôľu a výdrž: „Telo si zvykne a pýta si pohyb. Večer okolo 20.00 ma už svrbia nohy a musím sa ísť prejsť.“ Po niektorých náročných dňoch je Pčolinský unavený, no vraj ak sa to len trochu dá, tak "cardio prechádzku" absolvuje.

Pčolinského aktívny pohyb sa prejavuje nielen na chudnutí, ale už aj na sile. Na sociálnu sieť zavesil video o ktorého tvorbe nevedel a ťahá na ňom svojho 80 kg vážiaceho trénera. „Tajná nahrávka poslanca zneužívaného ako ťažné zviera,“ vtipne napísal poslanec k videu. Na internete sú ale k dispozícii aj videá, o ktorých nahrávaní poslanec vedel a zamakáva na nich v posilňovni. Boj s činkami mu ide naozaj dobre. Pčolinského tréner vo fitnescentre Juraj Pecho dokonca tvrdí, že poslanca musí doslova krotiť! „Aktuálne je v takom stave, že ho musím až brzdiť. On si osvojil pohybovú aktivitu a niekedy by som povedal, že až moc. Čo sa týka dodržiavania pokynov, tak ide na 100 %,“ povedal Pecho.

V galérii nájdete fotky Pčolinského po radikálnom schudnutí, ako aj historku o tom, čím poslanec naštval svojho trénera.

Prečítajte si tiež: