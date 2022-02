Predseda Hlasu Peter Pellegrini sa zvyčajne na tlačových besedách tvári distingvovane a slušne. O to dramatickejšie vyznelo jeho správanie, keď sa ho novinárka spýtala na financovanie jeho strany Hlas-SD. To, čo po jej otázke nasledovalo, sme u Pellegriniho ešte nevideli!

Opozičná strana Hlas-SD zvolala brífing kvôli zvyšovaniu cien potravín. Na jej začiatku však nik netušil, ako sa to celé skončí. Pellegrini najskôr poukázal na enormné zdražovanie základných potravín. Vraj sa ich ceny zvyšujú o viac ako 10 % a pri niektorých o ešte väčšie hodnoty. „Vyzývame Matoviča, aby do konca budúceho týždňa predstavil sumár a balík opatrení, ktorými vláda ide zabrániť extrémnemu zvyšovaniu cien,“ povedal šéf Hlasu.

Potom prišli na rad novinárske otázky, počas ktorých sa Pellegrini úplne odviazal. Reč totiž prišla na financovanie strany Hlas. Podľa novinárky ich odídenci od Roberta Fica nemajú zverejňované tak, ako by mali. To už Pellegrini nezniesol a pomaly, ale isto začal končiť brífing: „My máme financovanie kryštálovo čisté. Choďte sa pozrieť do OĽANO, čo tam stvárajú. A pripomínam, že my nemáme ani jedno euro zo štátneho rozpočtu. Vy neviete čo vlastne chcete.“

Po ďalšej otázke šéf Hlasu novinárke pripomenul, že sa nachádza na pôde ich strany: „Keď si chcete robiť svoje divadlo, tak si ho robte na ulici. Nebudete to robiť v našej tlačovej miestnosti.“ Pellegrini následne povedal, že má úctu k novinárom, ale majú sa pýtať normálne: „Nie tieto vaše bludy. Túto pani musím odignorovať, lebo je to jedna osoba, ktorá nevie čo sa pýta, len chce urobiť nejakú veľkú kauzu. Je to naozaj veľmi smiešne. Dovidenia.“ A bolo po tlačovke.