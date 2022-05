„Senát NS na dnešnom neverejnom zasadnutí v zložení z predsedu senátu Petra Hatalu a členov Juraja Klimenta a Petra Štifta rozhodol jednomyseľne tak, že napadnuté uznesenie Špecializovaného trestného súdu z 23. apríla 2022 zrušil a obvineného R. K prepustil z väzby na slobodu,“ informovala hovorkyňa NS Alexandra Važanová.

Trestné stíhanie obvineného považuje senát NS vo všetkých bodoch, ktoré sa mu kladú za vinu za dôvodné, avšak sťažnostný súd na rozdiel od sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) nevidel u Kaliňáka žiadne dôvody kolúznej väzby.

Rozhodnutiu o väzbe predchádzalo oznámenie zaujatosti zo strany všetkých členov senátu, o ktorých iný senát tunajšieho súdu rozhodol 1. mája 2022 tak, že nie sú zaujatí. „Následne senát rozhodol o námietke zaujatosti podanej obvineným R. K. voči sudcovi JUDr. Klimentovi tak, že nie je zaujatý,“ dodala Važanová.

Kaliňák si po východe z Ústavu na výkon väzby zaniesol do auta tašku s vecami a potom sa rozhovoril. „Celá situácia je absurdná. Naháňať politických súperov pretože o nich niekto povie, že sú daňoví podvodníci. Nemyslím si, že keď som bol vzatý do väzby, tak je niekto z nich menší daňový podvodník,“ povedal Kaliňák po východe z väzby na adresu ministra financií Igora Matoviča a exprezidenta Andreja Kisku. Práve o nich si mal podľa vyšetrovateľov spolu so šéfom Smeru Robertom Ficom nezákonne získavať informácie, ktoré následne zverejňovali.

Exminister zároveň povedal, že sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ani dnes NS nerozhodoval o dôvodnosti väzby, aj keď to tak v dnešnom vyjadrení súd uviedol: „O vine a nevine rozhoduje súd (po obžalobe, poznámka redakcie).“ Kaliňák zároveň poprel, že by spáchal skutky, ktoré sú mu kladené za vinu: „Sú to nezmysly. Ale nemôžem sa vyjadrovať ku konkrétnym skutkom.“

Obvinený exminister vyslovil aj slová chváli na personál Ústavu na výkon väzby: „Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej správy boli absolútne profesionálni. Ľudí nemučia oni, ale NAKA a ŠTS tým, že vás odlúčia od rodiny. Tým sa vás snažia zlomiť. Mňa nezlomili, nemajú ako, zažil som ah horšie veci.“



