Od vraždy, ktorá vyhnala do ulíc desaťtisíce ľudí, už uplynulo takmer päť rokov a stále nie je rozhodnuté, kto si otrasný skutok objednal. Indície smerujú práve ku Kočnerovi so Zsuzsovou, ktorých usvedčuje Zoltán Andruskó. Ten sa priznal k sprostredkovaniu vraždy medzi oboma obžalovanými a vykonávateľom Miroslavom Marčekom a jeho bratrancom Tomášom Szabóom, ktorý mu v osudný večer robil šoféra. „Vraždu Kuciaka objednala Zsuzsová v priebehu januára 2018,“ povedal Andruskó na súde. On, ako aj Mareček so Szabóom, sú už právoplatne odsúdení.

Zsuzsová sa zúčastnila na súde naposledy ešte 14. júna minulého roka. Napriek tomu, že od vtedy prebehlo hneď niekoľko pojednávaní, ona sa nedostavila. Požiadala totiž, aby sa pojednávalo bez jej prítomnosti, čomu súd vyhovel. Iba nedávno sa ale objavila obrovská nezrovnalosť v Zsuzsuovej výpovedi. „22. februára 2018 (deň po vražde, poznámka redakcie) som bola v Bratislave kvôli bigboardu svojej dcéry, aby som jej ho ukázala,“ tvrdila obžalovaná na súde. Podľa obžaloby tento deň prišla do hlavného mesta za Kočnerom, ktorý jej dal 50-tisíc eur, aby cez Andruskóa vyplatila vykonávateľov vraždy. Aktuality.sk ale disponujú informáciou, že bigboard bol zvesený už 8. februára 2018.

ŠTS vo svojom prvom rozsudku Kočnera so Zsuzsovou oslobodil. Najvyšší súd mu ale prípad vrátil s tým, že niektoré dôkazy neboli vykonané a ďalšie boli vyhodnotené nesprávne. Prípad vraždy snúbencov spojili s objednávkou vraždy generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a exnámestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Prípady vraj totiž úzko súvisia a aj v nich sú obžalovaní Kočner so Zsuzsovu, ale aj Dušan Kracina a Darko Dragic.

Marček a Szabó sú v týchto prípadoch odsúdení na 25 a Andruskó na 15 rokov. Kočner je odsúdený na 19 rokov za falšovanie zmeniek TV Markíza v hodnote 69 miliónov eur a Zsuzsová na 21 rokov za účasť na vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka.

Marian Kočner sa na súde objavil s novým strihom. Po tom, čo na nedávne pojednávania chodil dlhší čas s bujnou hrivou, sa nechal počas vianočných sviatkov ostrihať. Účes nápadne zmenila ja Alena Zsuzsová, ktorú verejnosť na súdoch dlhší čas nevidela. Po tom, ako sa objavovala s dlhými, vyžehlenými vlasmi, mala tentokrát na hlave zvlnené kučery. Odborník na Threemu by mal prísť vypovedať poobede.

Správu budeme aktualizovať.

NOVÉ ÚČESY KOČNERA A ZSUZSOVEJ, AKO AJ ICH PREMENY POČAS POJEDNÁVANÍ, SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII.