Špecializovaný trestný súd (ŠTS) mal dnes v kauze Kuciak na programe ďalšie pojednávanie. Tie posledné obžalovanému Marianovi Kočnerovi ani jeho volavke Alene Zsuzsovej určite na pohode nepridali. Pribudli proti nim nové dôkazy a svedectvá. Predsedníčka senátu zároveň oznámila, že rozsudok by v takmer 5-ročnej kauze mohol padnúť už čoskoro. Možno práve kvôli tomu dnes nevypadali Kočner ani Zsuzsová vo svojej koži.

Pondelok bol vôbec prvýkrát vypočutý vyšetrovateľ prípadu Peter Juhás. Ten vysvetlil, prečo Kočnerove slová o manipulácii s obsahom jeho komunikácie v aplikácii Threema nemôžu byť pravdivé. Kočnerov telefón bol totiž zistený pod dohľadom obhajcov, následne bol zapečatený, až kým si ho neprevzal Europol, ktorý Threemu rozšifroval. Ešte pred Juhásom vypovedali i znalci z oblasti psychiatrie a psychológie. V utorok aj znalec z odvetvia kriminalistickej informatiky Dušan Mikulaj.

„Ešteže systém Sociálnej poisťovne je stále deravý. Sa tam viem za tri minúty dostať,“ napísal Kočner v aplikácii Threema. Súd vykonal dôkaz v podobe fotografie, na ktorej je vyobrazená grid karta. Extrahovaná bola zo zaistených mobilov Kočnera. „Obžalovaný sa mohol prostredníctvom nej dostať do systému Sociálnej poisťovne a v ňom lustrovať. Na niektorom z predošlých pojednávaní sa vykonával dôkaz, aké osoby tam lustroval,“ povedal splnomocnenec rodiny zavraždeného novinára Peter Kubina. V sociálnej poisťovni mal Kočner lustrovať Jána Kuciaka († 27), jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú († 27) a ďalšie osoby.

Prokuratúr na nedávnom pojednávaní upozornil aj na to, že ráno po vražde, teda 22. februára 2018, mala Zsuzsová podľa jej smart hodiniek pri komunikácii zvýšený tep na 160 úderov za minútu. Ona ale tvrdila, že v tom čase používala hodinky jej dcéra a ona až od marca. Podľa aktuality.sk ale už onedlho na súde povedala, ako hodinky dokazujú, že to ráno o 7.30 „som mala pokojný tep, zhruba 70 úderov za minútu.“ Hodinky ten deň v inom rannom čase ale vykazovali spomínaný tep 160, čo mohlo byť spôsobené rozrušením, nakoľko Zsuzsová s niekým telefonicky komunikovala. V tom istom čase je zaznamenaný dátový prenos na telefóne Zoltána Andurskóa, ktorý jej mal v to ráno oznámiť, čo sa udialo večer.

Andruskó sa priznal, že vraždu snúbencov sprostredkoval medzi Zsuzsovou s Kočnerom a bratrancami Miroslavom Marčekom a Tomášom Szabóom. Andruskó dostal 15 rokov nepodmienečne. Marček sa priznal že vraždil práve on a Szabó mu v osudný deň podľa rozsudku robil šoféra. Obaja dostali 25-ročné nepodmienečné tresty. ŠTS vo svojom prvom rozsudku zo dňa 3. septembra 2020 Kočnera so Zsuzsovou oslobodil. Najvyšší súd mu ale prípad 15. júna 2021 vrátil s tým, že niektoré dôkazy neboli vykonané a ďalšie boli vyhodnotené nesprávne.

ŠTS napokon spojil prípad Kuciak s prípravami vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Aj ich vraždu si totiž mal podľa obžaloby objednať Kočner. Szabó sa na začiatku druhého kola pojednávaní na ŠTS priznal k účasti na príprave vrážd prokurátorov. V tomto prípade sú obžalovaní aj Dušan Kracina a Darko Dragic.

Dnes sa na pojednávanie dostavili tak Kočner, ako aj Zsuzsová. Ani jednému z nich ale do spevu nebolo. Obžalovaná dokonca sklopila zrak a hlavu pred verejnosťou, ako to na posledných pojednávaniach nerobila. Predsedníčka senátu počas tohto týždňa oznámila, že rozsudok by mohol padnúť už v apríli.

