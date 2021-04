VIDEO Hegerova prvá zahraničná cesta: Čo všetko počas návštevy Českej republiky zažil? ×

Premiér Eduard Heger sa vyjadril k svojej prvej zahraničnej cesty na pozícii premiéra. Vo videu vysvetlil, prečo aj on zachoval tradíciu a jeho prvá cesta smerovala práve do Českej republiky. Premiér prezradil aj to, prečo Slovensko daruje západným susedom 10-tisíc vakcín od firmy Moderna.