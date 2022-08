Referendum by podľa organizátorov malo obsahovať dve otázky: „Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu? Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?“ Petičnú akciu k referendu inicioval Smer v júni.

Politickú podporu referendu deklarovali aj mimoparlamentné subjekty Hlas, SNS a Republika. Predseda Smeru Robert Fico dodal, že pri zbere podpisov pomáhali aj nepolitické organizácie. Zároveň zopakoval, že žiadajú prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby referendum vyhlásila na 29. októbra, aby sa mohlo konať so spojenými regionálnymi voľbami.

„Čaputová už jedno referendum zmarila. Ak neurobí referendum 29. októbra, zmarí ďalšie. Nepovažovala za správne ani osobne prebrať podpisy,“ povedal Fico. Prezidentka nezmarila v minulosti žiadne referendum, iba ho dala na posúdenie Ústavnému súdu (ÚS). Ten rozhodol, že referendum s položenými otázkami nie je v súlade s ústavou.

Prezidentka už pred časom avizovala, že s otázkou o bezodkladnej demisii vlády by sa aj tentokrát obrátila na ÚS. Vykazuje podľa nej znaky neústavnosti. Šéf Smeru uviedol, že pokiaľ sa hlava štátu obráti na ÚS, budú to považovať za dôkaz, že je na strane lídra OĽANO Igora Matoviča. Referendum v zmysle ústavy vyhlasuje prezident, ak o to petíciou požiada aspoň 350-tisíc občanov. Vyhlásiť ho má hlava štátu do 30 dní od prijatia petície občanov.

