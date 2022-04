Mandátový a imunitný výbor Národnej rady sa bude žiadosťou na vzatie poslanca a lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby zaoberať v stredu (27. 4.). Zúčastniť by sa ho mal aj Ficov obhajca Dávid Lindtner, ktorému sa krátko pred jeho začatím podarilo prekvapiť novinárov!

Zasadnutie výboru zvolala jeho predsedníčka Anna Andrejuvová (OĽANO) na 12.00 h. "Vzhľadom na požiadavku poslancov, aby mohli byť všetci prítomní, som vyhovela ich žiadosti a zvolám výbor bezodkladne na stredu na 12.00 h," uviedla poslankyňa.

Ozrejmila, že ak žiadosť nestihnú v stredu prerokovať do 14.00, keď by mala pokračovať parlamentná schôdza, bude sa ňou výbor zaoberať opäť od 19.00 h. V budove Národnej rady sa objavil aj Ficov obhajca Lindtner. "Požiadali sme o prítomnosť na výbore v rámci práva zachovania na zachovanie spravodlivého súdneho procesu. A to z dôvodu, že toto už je trestné konanie," ozrejmil. "Rozhodovanie výboru, ako aj Národnej rady je súčasťou trestného konania, takže právny zástupcovia by mali byť prítomní," doplnil.

Okrem právnej argumentácie, ktorú si môžete vypočuť v priloženom videu, sa však Lindtnerovi podarilo novinárov zaskočiť, keď vyhlásil, že nevie kde sa predseda Smeru nachádza a nemá na neho telefóne číslo.

Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Súmrak obvinila Fica s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

Kaliňáka polícia aj zadržala, o jeho vzatí do väzby už rozhodol i Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, obvinený podal sťažnosť. Žiadosť o súhlas so vzatím Fica do väzby podal Úradu špeciálnej prokuratúry v piatok (22. 4.). Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.