11.22 – Kováčik následne priznal, že sa s Koščom naozaj stretol! Malo to byť pár dní po tom, ako sa stal Šafárik šéfom SIS: „Zavolal mi Slobodník, či sa nechcem stretnúť so Šafárikom. Súhlasil som. Na stretnutí bol aj mne neznámy pán, ktorý mi bol predstavený ako Košč. Ten po pár zdvorilostných frázach odišiel. Stretnutie trvalo 20 minút a potom sme sa rozišli. Kategoricky vylučujem prijatie úplatku od Košča cez Slobodníka či už pred týmto stretnutím, počas, alebo po.“ Podľa Kováčika si príbeh s úplatkom vymyslel Slobodník preto, aby si „zachránil kožu“ a vyhol sa trestnému stíhaniu. Za benefity ktoré sú mu vraj poskytované je podľa Kováčika Slobodník schopný čohokoľvek.

10.47 - Bývalý špeciálny prokurátor sa potom vyjadril priamo k obžalobe. Najskôr sa pustil do kľúčového svedka: „Slobodník vo výpovedi tára dve na tri ,a preto nie je stanovený čas spáchania skutku a ani presné miesto. Slobodník dokonca vypovedal viackrát, ale vždy inak. Prokurátor neuviedol prečo mu verí a účelovo si vybral čo sa mu hodí a napísal do obžaloby.“

10.34 - Prvé slová Kováčika boli také, aké sa očakávali: „Nechcem dohodu o vine a treste. Som nevinný.“ Následne sudcovi povedal, že chce vypovedať. V úvode svojho monológu sa ale nevenoval obžalobe, ale skôr prípravnému konaniu, ktoré bolo podľa neho vedené nezákonne: „Hneď po vznesení obvinenia nám nebolo umožnené oboznámiť sa s vyšetrovacím spisom, najmä s výpoveďami Slobodníka a Beňa.“ To malo mať dopad na to, že sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia nemohla byť dostatočne odôvodnená, lebo v nej nemohli byť zahrnuté tieto výsluchy, ktoré ale boli kľúčové pre vznesenie obvinenia. „Vyšetrovateľ týmto porušil moje právo na prístup k spisu tak, ako mi to garantuje zákon a smernica EÚ,“ dodal Kováčik.

9.55 - Prokurátorka na úvod pojednávania prečítala obžalobu, po ktorej dostala slovo Kováčikova obhajoba. „Na základe nezákonného dôkazu začala NAKA trestné stíhanie. Príbeh svedka Slobodníka je v rozpore s logikou,“ odznelo na úvod z úst obhajcu. Košč sa na pojednávanie podľa očakávania nedostavil, je totiž na úteku. Jeho obhajkyňa sa sťažuje na prokurátora: „Obišiel svojvoľne generálneho prokurátora, a to tak, že poškodil ústavné právo môjho klienta.“

9.15 - Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici (ŠTS) začína ďalší ostro sledovaný proces s bývalým vysokým predstaviteľom orgánov činných v trestnom konaní. Včera sa pred súd v kauze Fatima postavil exšéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer. Bývalý riaditeľ finančnej spravodajskej jednotky NAKA Pavel Vorobjov je už právoplatne odsúdený na dva roky väzenia za nezákonné lustrácie politikov a novinárov. No nie sú jediní. Okrem iných je už odsúdený aj sám Kováčik za to, že prijal úplatok 50-tisíc eur, aby zabezpečil prepustenie šéfa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby.

„Opätovne prehlasujem, že som nevinný,“ povedal 24. mája Kováčik na Najvyššom súde tesne pred tým, ako ho poslali na 8 rokov za mreže. Podobný názor má aj v prípade, pre ktorý sa dnes na ŠTS rozbehne súdny proces. Podľa obžaloby mal bývalý špeciálny prokurátor zobrať úplatok 50-tisíc eur od Petra "Pána X" Košča za to, aby blokoval dve trestné stíhania.

Prípad vyšetrovateľom objasnil predovšetkým exriaditeľ Národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník. Košč sa mal v roku 2016 za jeho účasti stretnúť s Kováčikom a vtedy novým šéfom SIS Antonom Šafárikom. Na konci schôdzky mal dať Pán X knihu s tvrdou väzbou Slobodníkovi, v ktorej vraj bolo 50-tisíc eur v 500-eurových bankovkách s tým, že ju má odovzdať Kováčikovi. Exšéf finančnej polície vraj darček podľa pokynov posunul adresátovi.

Prvý prípad, ktorý mal Kováčik za tento úplatok zamiesť pod koberec sa mal týkať policajného funkcionára Jozefa Reháka, ktorý vraj v rokoch 2015 až 2016 pomáhal zločineckej skupine sýkorovcov. Druhá vec, v ktorej sa mal bývalý špeciálny prokurátor nezákonne angažovať, sa týkala pozemkovej kauzy, v ktorej figuroval aj Košč. Toho v dnešnom prípade obhajuje známa exprokurátorka a v súčasnosti advokátka Eva Mišíková. Košč je obžalovaný z podplácania a Kováčik, ktorého zastupuje Erik Magál, z prijímania úplatku.

