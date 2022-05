Špecializovaný trestný súd (ŠTS) vymeral Kováčikovi 14 rokov nepodmienečne, no on sa odvolal a tvrdí, že svedkovia vypovedajúci proti nemu sú klamári. Vo veci preto rozhoduje Najvyšší súd, ktorý minulý týždeň vypočul samotného Kováčika a pripustil aj ďalšie dôkazy obhajoby. Obžalovaný po celý čas tvrdil, že Ľudovítovi Makóovi, Františkovi Böhmovi, Matejovi Zemanovi, alebo Marianovi Kočnerovi (iba menovec známeho obžalovaného z vraždy Kuciaka) nemožno veriť.

„Rozsudok ŠTS obsahuje rôzne klamstvá. Opätovne prehlasujem, že som nevinný,“ povedal pri svojom záverečnom návrhu Kováčik. Opačného názoru je prokurátor Michal Šúrek: „Rozsudok ŠTS považujem za správny. Vykonané dôkazy na NS nemali priamy súvis so skutkami, ktoré sú obžalovanému kladené za vinu. Navrhujem aby NS odvolanie obžalovaného zamietol ako nedôvodné.“ Kováčik mal okrem iného pomôcť za úplatok 50-tisíc eur bosovi takáčovcov Ľubomírovi Kudličkovi z väzby.

Prekvapivé slová zazneli z úst Kováčikovho obhajcu Erika Magála. Ten okrem návrhu, aby NS oslobodil Kováčika spod obžaloby, alebo prípadne vrátil prípad na ŠTS, zašiel ešte ďalej. „Navrhujem, aby odvolací súd z dôležitých dôvodov nariadil, aby vec rozhodol Krajský súd v Banskej Bystrici,“ povedal Magál s tým, že ak sa tak neudeje, tak by mal v tejto veci na ŠTS iný samosudca ŠTS oproti tomu, ako to bolo v prvom prípade. Kováčika na 14 rokov odsúdila Pamela Záleská. Tej sa častokrát venuje na svojich brífingoch aj šéf Smeru Robert Fico, ktorý bol už párkrát Kováčika podporiť priamo na súde!

Najpravdepodobnejšími scenármi sú, že NS buď uzná Kováčika vinným, alebo vráti prípad na ŠTS, aby opätovne vec prejednal. Ak NS uzná Kováčika vinným a teda v tejto časti rozsudku potvrdí výrok ŠTS, nemusí to ešte znamenať, že Kováčik dostane 14 rokov nepodmienečne. NS môže výšku trestu upraviť smerom hore, aj dole. Kováčikovi môže prepadnúť aj majetok. Rozhodnutie NS by malo byť známe krátko po 13.00, kedy sudca prečíta rozsudok a jeho odôvodnenie.

„Som pripravený na oslobodenie, alebo na zrušenie rozsudku ŠTS,“ povedal pred pojednávaním Kováčik. Najvyšší súd sa s ním ale nemaznal zrušil rozsudok ŠTS iba v prípade spolupráce s mafiánskou skupinou. Uznal ho ale vinného z prijímania úplatku a mal aj vynášať informácie z vyšetrovaní! Kováčik dostal 8-ročný trest. Umiestnený bude v Ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Okrem toho musí zaplatiť 100-tisíc eur! Bývalý špeciálny prokurátor sa môže tešiť z toho, že mu neprepadol celý majetok.

Obžalobe sa nepodarilo dokázať to, že napomáhal zločineckej skupine. Kováčik sa počas pojednávania bránil aj tým, že žiadna zločinecké skupina takáčovcov ešte nebola odsúdená, a tak by vraj napomáhal niekomu, kto ani neexistuje. Podľa NS zas nebolo preukázané, že informácie išlo od Kováčika cez Makóa až k takáčovcov. NS tak rozhodoval iba v sadzbe od 5 do 12 rokov. „Viedol riadny život. K prijatiu úplatku ale prišlo v súvislosťou s jeho funkciou,“ skonštatoval súd s tým, že preto sa rozhodol pre trest niekde v polovičke sadzby. Kováčika zadržali ešte v októbri 2020, odkedy takmer nepretržite sedel vo väzbe. Z nej ho prepustili až začiatkom marca 2022. Z 8-ročného trestu sa mu teda odpočíta práve čas, ktorý už za mrežami strávil ako obvinený. Eskorta ho hneď z pojednávacej miestnosti odviedla do väzenia.

