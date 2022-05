Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik prežíva azda najťažšie chvíle v živote. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) mu vymeral 14-ročný trest odňatia slobody, no on sa odvolal s tým, že sa cíti byť nevinný. O tom, ako to celé dopadne, rozhoduje od dnes Najvyšší súd (NS).

Odvolacie súdy bývajú väčšinou jednodňové záležitosti. No Kováčik so svojim obhajcom Erikom Magálom spísali podľa sme.sk 1000-stranové odvolanie. „Že som nevinný budem tvrdiť aj na smrteľnej posteli,“ povedal na ŠTS Kováčik. Podľa rozsudku prvostupňového súdu ale až také neviniatko nie je. Súdený je za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov na čele s ich právoplatne odsúdeným šéfom Ľubomírom Kudličkom. Tomu mal dokonca svojho času pomôcť z väzby. Kováčik mal zobrať aj úplatok vo výške 50-tisíc eur a obvinený je aj zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Proti Kováčikovi svedčí napríklad Ľudovít Makó, ktorý potvrdil sprostredkovanie úplatku medzi bývalým špeciálnym prokurátorom a zločineckou skupinou. Najznámejší kajúcnik svedčil proti obvinenému aj v ďalších veciach. Naopak, Kudlička na súde Kováčika podržal.

Kováčik je aktuálne stíhaný na slobode. Podľa medializovaných informácií sa na NS dostaví, aby odvolací súd presvedčil o svojej nevine. Obhajoba vo svojom odvolaní navrhla vypočuť niekoľko svedkov a vykonať ďalšie dôkazy. Možno aj preto NS vytýčil pojednávanie až na dva dni - dnešok a piatok. NS môže potvrdiť rozhodnutie ŠTS, prípadne zmeniť výšku trestu, alebo vrátiť vec prvostupňovému súdu. Pojednávanie začalo o 9.00.

Kováčik pred pojednávaním mlčal. Sudca prečítal, za čo ho ŠTS odsúdil

„Odvolanie obžalovaného je pomerne rozsiahle. Má približne 450 strán bez príloh. Budem sa snažiť čítať to podstatné. Ale nedá sa to všetko, lebo to by trvalo dlho,“ povedal na úvod predseda senátu NS. Ten zároveň na začiatok pojednávania pripomenul, že sudca Juraj Kliment bol vylúčený z procesu.

„Obvinený oboznámil Makóa s výpoveďou Pavola Konkola, čím mu umožnil zrealizovať opatrenia,“ povedal predseda senátu Peter Štift. Táto situácia sa týkala podozrenia z trestného činu, ktoré mal spáchať Makó. Sudca zároveň zopakoval, že podľa rozsudku ŠTS Kováčik podporoval zločineckú skupinu, zneužíval právomoc verejného činiteľa a vyzradil skutočnosti nepovolanej osobe.

Nepodporoval skupinu, ktorá vraj neexistuje

Sudca následne začal čítať Kováčikove odvolanie: „Dovoľujem si požiadať NS aby prehodnotil všetky moje argumenty."

„Zdôrazňujem, že doteraz nebola dokázaná funkčnosť zločineckej skupiny takáčovcov. Bol odsúdený iba jej údajný člen Kudlička a to v inom prípade. Sudkyňa v rozsudku hovorí, že bol šéfom skupiny, čo nie je dokázané,“ píše v odvolaní Kováčik s tým, že ako mohol podporovať zločineckú skupinu, ktorá nebola doteraz dokázaná. Proces so zločineckou skupinou takáčovcov prebieha v týchto mesiacoch na ŠTS.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik po príchode na Najvyšší súd dňa 19. mája 2022.

Nečakané krátke prerušenie obhajobou Kováčika

Kováčik sa sťažuje aj na vyšetrovateľa Pavla Ďurka, ktorý jeho prípad riešil. Podľa obvineného bol postup OČTK koordinovaní s kajúcnikmi tak, aby bol odsúdený. „Obhajoba namieta že ŠTS nevyhovel približne 70 dôkazom,“ skonštatoval sudca. K slovu sa prihlásil Kováčikov obhajca Magál, ktorý namietal spôsob vyšetrovania príslušníkov NAKA Ďurku s Čurillom. Tí chceli podľa obhajcu aj v inom prípade „vymyslieť“ zločineckú skupinu. Obaja vyšetrovatelia sú známi z takzvanej vojny v polícii medzi NAKA a inšpekciou. Ďurku s Čurillom obvinili, no súd ich nielenže nevzal do väzby, ale ich obvinenie označil za nedôvodné. Magál začal hovoriť ďalšie podrobnosti, na čo mu sudca skočil do reči a povedal mu, že súd pozná celé odvolanie a bude sa ním riadiť, len teraz opakuje len tie najpodstatnejšie skutočnosti: „Keby to malo 20 strán, tak to čítam slovo po slove. Ale takto sa to fakt nedá.“

