Obhajcovia exšéfa Úradu špeciálnej prokuratúry navrhli NS, aby vykonal hneď niekoľko dôkazov a vypočul desiatky nových svedkov. Medzi nimi dokonca aj dozorujúceho prokurátora prípadu Michala Šúreka, sudcu zo senátu NS ktorý vo veci rozhoduje Petra Hatalu, exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského a mnohých ďalších, vrátane členov zločineckej skupiny takáčovcov. Otázne je, čo z toho NS pripustí.

„Na úvod by som uviedol, že tak ako v prípravnom konaní a aj na hlavnom pojednávaní k skutkom, ktoré sú v obvinení, obžalobe, alebo rozsudku, som sa nedopustil. Tvrdím to teraz a budem to tvrdiť aj na smrteľnej posteli,“ povedal na úvod svojej výpovede Kováčik. Ten na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) odmietol vypovedať, lebo proces vraj považoval za nespravodlivý. Proti bývalému špeciálnemu prokurátorovi svedčí najznámejší kajúcnik Ľudovít Makó, podnikateľ Marian Kočner (menovec odsúdeného Kočnera z kauzy zmenky), bývalý námestník SIS Boris Beňa, František Böhm, alebo aj Matej Zeman.

Kováčik je obžalovaný z podporovania zločineckej skupiny takáčovcov, prijímania úplatku, zneužitia právomoci verejného činiteľa a ohrozenia dôvernej a utajovanej skutočnosti. ŠTS Kováčika odsúdil na 14 rokov nepodmienečne, no on sa odvolal, a preto vo veci rozhoduje NS. Šúrek dúfa, že NS potvrdí rozsudok ŠTS a akceptuje aj množstvo novo navrhnutých dôkazov: „Je to právo obhajoby. Idú na kvantitu.“ NS môže potvrdiť rozhodnutie ŠTS, prípadne zmeniť výšku trestu, alebo vrátiť vec prvostupňovému súdu. Pojednávanie začalo o 9.00.

Kováčik sa nahodil

Obžalovaný bývalý špeciálny prokurátor zobral dnešné pojednávanie naozaj vážne. Na rozdiel od včerajšku sa rozhodol nahodiť do obleku, ku ktorému pridal aj kravatu. Včera bol oblečený oveľa ležérnejšie. To ale nič nezmenilo na jeho komentovanie prípadu. Ani dnes nič novinárom nepovedal. Jeho obhajca Erik Magál nechcel hodnotiť včerajšiu výpoveď pred senátom NS: „Nebudem sa k tomu teraz vyjadrovať.“

Sudca začal čítať listinné dôkazy. Ako prvé prišli na rad dokumenty Úradu špeciálnej prokuratúry. Predseda senátu zároveň prezradil, ako má Makóo zaistený majetok a zároveň je obvinený. Zeman má taktiež zaistený majetok, ale voči nemu je trestné stíhanie prerušené. Ďalší svedok Böhm spáchal minulý rok samovraždu.

Pozrite sa v galérii, ako sa dnes Kováčik nahodil.

Obžalovaný pritvrdzuje a spochybňuje Makóa

Kováčik sa snaží senát NS presvedčiť, že Makó nehovorí pravdu. „Prokurátor prepustil Makóa na slobodu len kvôli tomu, že začal spolupracovať s vyšetrovateľmi,“ povedal obžalovaný. Podľa Kováčika sa Makó vyjadruje k veciam, o ktorých orgány činné v trestnom konaní (OČTK) doteraz ani nevedeli a nemusia byť pravdivé, ale vymyslené najznámejším kajúcnikom. „Chladnokrvným kalkulom pripravoval dôkazy, ktoré ho zbavia obvinenia,“ dodal Kováčik k Makóovi.

„Keď bol Makó vypočúvaný prvýkrát na ŠTS Banská Bystrica, tak povedal, že prisahá na zdravie svojich detí, že sa žiadnej trestnej činnosti nedopustil,“ tvrdí Kováčik. Po vzatí do väzby sa ale podľa obžalovaného priznal k svojej trestnej činnosti. „Po prepustení z väzby, a to je zrejmé z jeho vyjadrení na hlavnom pojednávaní, jednoznačne popiera akúkoľvek činnosť pre zločineckú skupinu takáčovci,“ dodal Kováčik. Tým chce senátu pravdepodobne naznačiť, že takáčovci nemohli cez Makóa posunúť Kováčikovi žiadny úplatok.

Z tohto všetkého je podľa Kováčika zrejmé, že Makó koná účelovo: „Moje tvrdenie potvrdzuje vyjadrenie bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorý sa stretol s Makóom po jeho prepustení, kde mu ten uviedol, veľmi hanlivé výrazy na pracovníkov polície, ktorých mal oje*ať a mal im rozprávať aj veci, ktoré neboli pravdou.“

Súd by nemal podľa obžalovaného veriť nikomu. V kurze stále najviac Makó

Bývalý špeciálny prokurátor poukázal aj na údajné nezrovnalosti vo výpovediach Zemana a Böhma. Druhý menovaný vraj najskôr tvrdil, že nevie, či sa Makó pozná s Kováčikom. Neskôr ale povedal, že sa poznajú a zároveň ich videl v roku 2017 v reštaurácii. „V tom období som s Makóm v žiadnej reštaurácii nebol,“ povedal Kováčik. Potom sa vypovedajúci vrátil k Makóovmu majetku. Z uznesenia je podľa Kováčika jasné, že najznámejšiemu kajúcnikovi boli zaistené iba nehnuteľnosti v Jelenci, kde býva. Z tohto uznesenie vraj ale nevyplýva, či boli zisťované Makóove majetkové účasti v spoločnostiach, bankové účty, alebo majetok v zahraničí. „Z trestného oznámenia Makóa v Očistci vyplýva, že spoločnosť LAMA je jeho. Z mediálnych informácií vyplýva, že práve LAMA bola vymazaná z registra partnerov verejného sektora a to z dôvodu prepojenia na Makóa, ako aj z dôvodu nejasností o konečnom užívateľovi výhod tejto spoločnosti. Makó má svoj majetok presúvať do zahraničia,“ tvrdí Kováčik.

Kováčik sa vyjadril aj k zaisteniu majetku Böhma: „Z mediálnych informácií je zrejmé, že Böhmova manželka si vybrala z účtu v Rakúsku 500-tisíc eur. Je teda zrejmé, že mal v zahraničí nejaký majetok.“ Obžalovaný aj v jeho prípade poukazoval na to, že OČTK mu nezaistili celý majetok.

Sudca upozorňuje Kováčika a jeho trojicu obhajcov

Predseda senátu Peter Štift čítal ďalšiu listinu, keď sa "tichá" diskusia medzi obžalovaným a jeho obhajcami rozrastala do čoraz intenzívnejšej komunikácie. Sudca ich ale zastavil: „Čítam to pre vás. Ja to poznám. Môžem to zaprotokolovať bez prečítania. Buďte ticho.“ Obhajcovia sklopili zrak a v pojednávacej miestnosti začal panovať poriadok.

