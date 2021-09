VIDEO Minister Doležal TOTÁLNE ŠOKOVAL: Manželke som sľúbil, že NEPÔJDEM DO BASY!

Po všetkých turbulentných otrasoch na domácej politickej scéne najnovšie poriadne prekvapil aj inak nenápadný minister dopravy Andrej Doležal (40). Na sociálnej sieti totiž zverejnil video so zvláštnym popisom, v ktorom okrem iného vysvetľuje, že pri nástupe do funkcie ministra manželke sľúbil, že nepôjde do basy!