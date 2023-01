Heger včera oznámil, že nenašiel podporu 76 poslancov, ktorí by podržali vládu až do riadnych volieb, teda do marca budúceho roka. Čaputová následne politickým stranám odkázala, že ak parlament neprijme rozhodnutia smerujúce k predčasným parlamentným voľbám, tak je pripravená postupovať podľa svojich ústavných kompetencií. To pravdepodobne znamená zostrojenie úradníckej vlády, aj keď sama túto možnosť nepreferuje.

Zákon o rozpustení parlamentu, teda predčasných voľbách, musí schváliť ústavná väčšina, teda 90 poslancov. Nateraz sa ale zdá, že sa nachádzame v patovej situácii, keďže Hlas, Smer a mnohí nezaradení poslanci preferujú júnové voľby a OĽaNO s SaS septembrové. „Našim cieľom je vyhnúť sa ústavnému chaosu a preto podporujeme septembrový termín konania predčasných volieb,“ píše sa v stanovisku liberálov. Za ľudí chce ale voľby až v riadnom termíne. Sme rodina preferuje jún, no je kompromisne ochotná podporiť septembrové predčasné voľby.

Hlava štátu sa rozhodla aj pre nejasnosť situácie prehovoriť k politikom. Pozrite si vyjadrenie Čaputovej na tému vyhlásenie k aktuálnej politickej situácii a predčasné voľby:

„Po včerajšku je zrejmé, že väčšina politikov prijala fakt, že predčasné voľby sú jediným východiskom zo súčasnej politickej krízy,“ povedala hlava štátu na úvod s tým, že na to, aby sa predčasné voľby mohli uskutočniť, tak treba prijať niekoľko rozhodnutí. Čaputová potom pripomenula, čo už povedala v minulosti: „Ak rozhodnutia o predčasných voľbách nebudú prijaté do konca januára, ujmem sa svojich právomocí a vymenujem úradnícku vládu.“

Prezidentka zároveň pripomenula, že preferuje, aby sa predčasné voľby konali v prvej polovičke roku. Podľa nej je dôvodov viacero. Jedným z nich sú obmedzené právomoci vlády, ktorej vyslovil parlament nedôveru. Tú Čaputová poverila v decembri dočasným riadením krajiny, no vláda nemá všetky kompetencie, ako keby jej nebola vyslovená nedôvera. Prezidentka podotkla, že nová vláda bude musieť pripraviť rozpočet na rok 2024, teda by mala mať dostatočný čas. „V neposlednom rade je to aj preto, že žijeme obdobie plné kríz. Potrebujeme vládu, ktorá bude plne funkčná v čo najskoršom čase,“ dodala Čaputová.

„Je jasné, že dohoda o predčasných voľbách sa medzi stranami nehľadá ľahko, a preto, ak by boli schopní nájsť konsenzus iba na septembrové voľby, bude to pre mňa akceptovateľná možnosť,“ dodala prezidentka s tým, že potrebné hlavne je, aby sa táto téma uzatvorila do konca januára. Hlava štátu pripomenula, že odvolaná vláda má obmedzené kompetencie a preto od nej požaduje, aby zabezpečila krízové oblasti, ako je problém s cenami energií, v zdravotníctve, adresná pomoc ľuďom a samosprávam: „Do volieb potrebujeme čo najprofesionálnejšie riadenie štátu. V prípade zásadných zlyhaní vlády v tomto období jej kedykoľvek odnímem poverenie a na zostávajúci čas vymenujem úradnícku vládu.“

