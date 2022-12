Na prvý pohľad to vyzerá, „akoby ich jedna mater mala". Reč je o slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej a kandidátke na českú hlavu štátu Danuši Nerudovej. Obidve dámy boli spočiatku verejnosti úplne neznáme. Jedna pracovala ako právnička, druhá je ekonómka a donedávna rektorka Mendelevovej univerzity v Brne. Obe blondínky vychovávajú dve deti. Kým slovenská prezidentka má dcéry, Emmu a Leu, nádejná česká hlava štátu má synov Filipa a Daniela.

To, v čom sú si Čaputová s Nerudovou azda najviac podobné, je okrem ich vizáže aj postupný rast v predvolebných preferenciách. Kým na začiatku kampane patrili obom dámam 5. – 6. miesta, s blížiacim sa dátumom volieb začala ich popularita raketovo stúpať.

Nerudová je vášnivá hubárka a rybárka. Zdroj: facebook D.N.

V prospech našej prezidentky sa necelý mesiac pred voľbami vzdal kandidát Robert Mistrík, pretože videl, že nemá šancu uspieť. Čaputová tak s prehľadom postúpila do druhého kola, v ktorom porazila protikandidáta Maroša Šefčoviča.

V Českej republike boli za najväčších favoritov považovaní od samotného začiatku expremiér Andrej Babiš a generál Petr Pavel. Tých podľa najnovších prieskumov už Nerudová nielenže dobehla, ale aj predbehla.

Na podobnosť medzi oboma blondínkami si posvietila aj odborníčka na vizáž a outfity, Rebecca Justh. „Aj keď je tu určitá vizuálna podobnosť, predsa len sa prikláňam k názoru, že každá z nich je originál a tým aj jedinečná," mieni. „Pani Čaputová je hlavou štátu, a tak jej outfity možno označiť za ,pracovné’. Zatiaľ čo pani Nerudová je zatiaľ iba kandidátkou na funkciu prezidenta, a tak chodí vo svojich osobných outfitoch," vysvetľuje Justh. „Z toho, čo som mala možnosť vidieť, sa pani Nerudová nebojí farieb a väčšinou nosí dlhé šaty, čo je vhodné pre jej postavu," zhodnotila s tým, že ak by sa stala prezidentkou Českej republiky, jej outfity by sa, prirodzene, zmenili.

Dopadnú Babiš s Pavlom ako Šefčovič?

Zuzana Čaputová získala v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 30. marca 2019, 58,40 percenta hlasov, kým jej náprotivok Maroš Šefčovič len 41,59 percenta. Ak by sa voľby v Česku konali na začiatku decembra, v prvom kole by zvíťazil Andrej Babiš. Na druhom mieste by skončila Nerudová, za ňou by nasledoval Petr Pavel. Dva z troch najnovších volebných modelov agentúry STEM pre televíziu CNN Prima NEWS uviedli ako víťazku druhého kola Nerudovú. V druhom kole by Babiša porazili Nerudová aj Pavel. V prípade, že by sa Nerudová v boji o Hrad stretla s Pavlom, získala by 56 percent hlasov.

Napriek značnej podobnosti sa však Nerudová porovnávaniu s Čaputovou bráni.