Po páde vlády sa do nezvyčajnej situácie dostala prezidentka Zuzana Čaputová. Zo zákona jej totiž vyplývajú kompetencie, ku ktorým sa svojho času musel uchýliť aj exprezident Ivan Gašparovič. Na čo všetko teda v súčasnosti potrebujú ministri v demisii súhlas slovenskej hlavy štátu?

Zuzana Čaputová by si asi ešte pred časom nepomyslela, o čom všetkom bude musieť v dôsledku nestabilnej politickej situácie rozhodovať. Vyslovenie nedôvery vláde poslancami parlamentu malo totiž za následok aj to, že vládnemu kabinetu výrazne oklieštili právomoci. „Niektoré (právomoci) nemôže vláda vykonávať vôbec a niektoré iba s predchádzajúcim súhlasom prezidentky. To sa týka menovania štátnych funkcionárov, ktorých menuje vláda, a troch členov súdnej rady a iných otázok, ktoré ustanovuje zákon,“ vysvetlil nedávno Radoslav Procházka v relácii televízie TA3.

Sú tu však aj opatrenia, kde môže byť otázne, či je alebo nie je vopred potrebný súhlas prezidentky Čaputovej. „Ono to môže byť od zásadných vecí, napríklad menovanie štátnych funkcionárov, až po banálne záležitosti,“ vysvetlil Procházka. Môže ísť napríklad o prípad, ak chce ísť minister v demisii na zahraničnú cestu.

„Vláda Eduarda Hegera je dočasne poverená výkonom funkcie a medzi inými stratila právomoc rozhodovať o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky štátu, ale aj o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky,” priblížil odborník na etiketu a protokol Marek Trubač.

Podobne ako Radičovej vláda po vyslovení nedôvery, aj Hegerova bude môcť vykonávať niektoré právomoci len s predchádzajúcim súhlasom pani prezidentky. Marek Trubač potvrdil, že jednou z týchto právomocí je schvaľovanie zahraničných ciest premiéra a členov vlády.

„Ivan Gašparovič takto raz zakázal vycestovať ministrovi pôdohospodárstva Zsoltovi Simonovi do Bruselu, pretože mal dôvodné obavy, že poškodí Slovensku pri vyjednávaní dohody s Maďarskom o uznaní Tokajskej vinohradníckej oblasti na východe Slovenska. Minister na zahraničnú pracovnú cestu nemohol vycestovať,” prezradil Marek Trubač, ktorý v tom čase pôsobil ako hovorca Ivana Gašparoviča.

Prezident republiky musí byť v takom prípade oboznámený aj s každým programom rokovania vlády ešte pred jej schôdzou, program musí odobriť. Zuzana Čaputová bude rozhodovať aj o schvaľovaní dovoleniek pre dočasne poverených členov vlády. Keďže prezidentka v podstate prevzala po premiérovi zodpovednosť za vládu, bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodovať aj o obsadení postu riaditeľa Slovenského národného divadla, ktorý je voľný po tom, ako v ňom skončil Matej Drlička.