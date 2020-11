Prezidentka Zuzana Čaputová je známa svojou snahou pomáhať, preto nemohla obísť ani to najcennejšie, a to zdravie detí. Pridala sa preto k 7. ročníku celoslovenskej Bubnovačky - Aby bolo deti lepšie počuť! Počas svojho príhovoru sa obrátila na všetkých občanov Slovenska, aby si lepšie všímali, čo sa deje v ich okolí.

Bubnovačku 2020 pripravila nezisková organizácia Centrum Slniečko v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Záštitu nad podujatím, ktoré upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím a potrebu včasnej prevencie, prevzala sama prezidentka.

Čaputová na sociálnej sieti napísala, aké je podujatie „Bubnovačka - Aby bolo deti lepšie počuť!“ dôležité: „Aj v Prezidentskom paláci sa pripájame k iniciatíve celoslovenského bubnovania, aby bolo deti lepšie počuť. Pretože ticho ich pred násilím neochráni.“ Prezidentka vyzvala občanov, aby dôverovali hlasu detí a boli vnímaví k tomu, čo sa deje v ich okolí.

Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac ako 55-tisíc detí a dospelých. Dnes to však bolo pre koronavírus iné. Pre náročnosť situácie sa nebubnovalo v uliciach, na námestiach, dvoroch či v telocvičniach. Školy sa zapojili do bubnovania v triedach a netradične aj dištančne pri obrazovkách počítačov. Bubnovalo sa dokonca aj priamo v Prezidentskom paláci! „Hlas detí je dôležitý,“ píše sa na stránkach podujatia.

