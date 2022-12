Vianočné stromčeky už svietia po celom Slovensku, a inak tomu nemôže byť ani pred parlamentom. Osobne sa o to postaral sám Kollár, ktorý si na pomoc zavolal malých koledníkov zo Základnej školy Lúčna z Vranova nad Topľou. „Potešili nás krásnymi koledami,“ napísal Kollár na sociálnej sieti o malých východniaroch.

„Detičky a koledníci nám prišli rozsvietiť vianočný stromček. Neurobím to ja, ale nechám to im, keď nám tak pekne zapriali,“ dodal Kollár vo videu. Deťom to urobilo radosť a svojej úlohy sa zhostili tak, ako by im mohli niektorí poslanci z vedľa stojacej Národnej rady iba závidieť.

Kollár je známy milovník nežného pohlavia a sám by si mohol vyskladať už 12-členný tucet koledníkov. Presne toľko detí má predseda parlamentu s desiatimi rôznymi ženami. Posledný potomok sa mu narodil v júli tohto roku, kedy mu Barbora Richterová porodila ich druhé spoločné dieťa - Arona. Pozrite si v galérii, ako trávi Kollár čas so svojim deťmi.

