Kollár sa na televízne diskusie chystá ako sa patrí. Tentokrát nenechal nič na náhodu a zašiel do kaderníctva, aby mu osviežili účes. „Teraz to mám na Majku z Gurunu, predtým som to mal na Kazisveta,“ povedal Kollár vo videu pred tým, ako mu kaderníčka urobila nový strih.

„Teraz by som to mohol mať na Bruca Willisa z deväťdesiatych rokov, vtedy mal také kúty,“ povedal Kollár kaderníčke s tým, že sa chystá do diskusnej relácie TA3, tak aby tam vraj nebol na Gurunu. To bola postava z legendárneho detského seriálu o mimozemskom dievčati Majke z planéty Gurun s názvom Spadla z oblakov. „Majka z Gurunu je preč, Kazisvet tiež, tak uvidíme čo z toho vylezie o pol roka,“ povedal s novým účesom spokojný Kollár.

Willis si v deväťdesiatych rokoch zahral drsného muža v kultovom filme Pulp Fiction: Historky z podsvetia. Okrem toho hral koncom minulého tisícročia v ďalších legendárnych snímkach ako Nabitá zbraň 1, Môj sused zabijak a Piaty element. Kollár sa stretne na TA3 v relácii Duel s podpredsedom opozičného Smeru Jurajom Blanárom. Ostáva len dúfať, že to nebude také tvrdé, ako niektoré filmy Bruceho Willisa.