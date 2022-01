Krajniak pri hodnotení roku 2021 na sociálnej sieti spomenul Bittó Cigánikovú až 5-krát. Kritizoval ju za reformu nemocníc, ale aj za jej správanie k poslankyni OĽaNO Anne Záborskej pri schvaľovaní zákona o interrupciách. „Asi najsmutnejší politický moment roka 2021 bol pre mňa ako konzervatívca štvrtok 11. 11. po 17. hodine. Zákon Anny Záborskej o podpore tehotným ženám neprešiel v parlamente o jeden hlas, ale o päť minút neskôr poslanci schválili v prvom čítaní reformu nemocníc,“ napísal Krajniak s tým, že sa cítil byť smutný a sklamaný. Zjavnou skutočnosťou vraj bolo, že je možné Záborskú beztrestne urážať a osočovať.

Ministrove slová nenechali chladnou Bittó Cigánikovú. Liberálka najskôr zauvažovala, čo z Krajniakovho statusu vyplýva: „Za všetko zlé môže Cigániková, žena, bosorka - upáliť. To je, prosím pekne, Milan Krajniak považujúci sa posledného križiaka z roku 2022, mentálne mínus asi osem storočí.“ Poslankyňa poukázala aj na fakt, že Krajniak napísal, ako pri tlačovke o reforme nemocníc stála vedľa premiéra Eduarda Hegera: „A kto tam mal stáť? Predstavitelia Sme rodina, ktorí hádzali reforme polená pod nohy? Boris Kollár, ktorý sa vozil po Slovensku na limuzíne a úpenlivo proti nej bojoval? Alebo si tam mal stáť ty, ktorý dnes vykrikuješ nezmysly?“

Bittó Cigániková sa vrátila aj k interrupciám. Krajniaka vo svojom statuse upozorňuje, že obsah Záborskej návrhu zákona vraj nekorešpondoval s jeho názvom. „Cieľom tohto návrhu je obmedzovať interrupcie. Priamo a zákazom to nešlo, tak to musia robiť pod rúškom pomoci a postupne vytvárať bariéry,“ myslí si liberálka. Predsedníčka zdravotníckeho výboru sa zamyslela aj nad rozdeľovaním reforiem na konzervatívne a liberálne. Minister vraj kritizuje, že reformy súdov a nemocníc sú liberálne a progresívne, a teda priamo od Satana. Bittó Cigániková nerozumie tomuto pohľadu: „Tak buď je to reforma, alebo to reforma nie je. Buď je to posun k lepšiemu, alebo nie je.“

Poslankyňa sa pýta - ak Krajniak odmieta reformy, čo bude robiť? „To, čo doteraz? To, čo 12 rokov robil Smer? Nič? Všetko je dobré? Zdravotníctvo funguje? Súdnictvo? Ako vyzerajú naše lesy? Podnikateľské prostredie je už na úrovni aspoň V4? Je dostupná spravodlivosť? Milan, nie každý má kamošov s paragrafom 363,“ napísala Bittó Cigániková, čím narážala na to, že Krajniak sa pozná s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom už z dávnych čias.