Známa tvár strany SaS Jana Bittó Cigániková má postavu, ktorú jej môže závidieť nejedna žena! O svoju figúru sa politička aj náležite stará a štíhlu líniu si udržiava pravidelným cvičením a športovaním. Aj preto nikdy nemala problém ukázať svoje sexi krivky.

Horúce leto vyzlieklo už nie jednu političku a Bittó Cigániková je jedna z tých, ktorá svojich fanúšikov zásobuje horúcimi snímkami z dovolenky. Menší rozruch spôsobila, keď prednedávnom zverejnila šteklivú snímku zo slnečného Španielska, kde na kúpalisku zapózovala v odvážnych oranžových bikinách v spoločnosti svojho manžela Daniela Bittóa a neznámej kamarátky.

Letná snímka poslankyne Jany Bittó Cigánikovej, kde pózuje s manželom Danielom Bittóom a kamarátkou vyzerá ako scénka z Pobrežnej hliadky. Mnohých upútala najmä neznáma prsnatá blondínka na fotke. Zdroj: instagram/jana bitto ciganiková

„Myslíte, že sme vhodne oblečené k vode aj podľa noriem pána poslanca Kuriaka? Nerada by som sa dopúšťala pohoršenia,“ pripísala Bittó Cigániková k snímke. Narážala tak na príspevok poslanca OĽANO Milana Kuriaka, ktorý zdieľal návod pre ženy na to, ako sa majú v lete obliekať, aby si zachovali cudnosť. Sledovateľov Bittó Cigánikovej však zaujala predovšetkým totožnosť neznámej blondíny s bujných poprsím v spoločnosti manželov Bittóovcov. „Dáma naľavo je nová poslankyňa?“ spýtal sa Bittó Cigánikovej jeden zo zvedavých pánov. „Ešte nie, ale okrem toho ako vyzerá, je to chytrá baba. Bude preto dúfam za nás kandidovať v Rusovciach,“ reagovala šéfka zdravotníckeho výboru.

Bittó Cigániková s kamarátkou predviedli hriešny dekolt v bikinách. Zdroj: instagram/jana bitto ciganikova

Aktuálne politička informovala o tom, že stihla absolvovať aj výlet loďou v Chorvátsku. Zverejnila fotografiou s kamarátkou, ktorá ju na dovolenku sprevádzala. "Po 11 hodinách v aute (už nikdy viac!) sme so Zuzkou konečne dorazili do Drage. Zuzka je ako moja rodina, poznáme sa od 10 rokov a prežili sme toho spolu veľa. Dnes je mojou pravou rukou, riadi škôlky, ktoré som založila ale čokoľvek potrebujem, vždy to zariadi. Je to jeden z najusilovnejších ľudí akých poznám, obdivuhodná, šikovná, krásna žena. Taká, ako všetky chcú byť, Zuzka je," nešetrila chválou Bittó Cigániková na adresu svojej kamarátky.

"Nedávno mala významne jubileum a tak som si povedala, že si zaslúži niečo výnimočné. A keďže o seba dbá, zobrala som ju na pár dní na fit pobyt na plachetnici do Chorvátska. Sme prvýkrát na lodi, všetko sa húpe a je menšie, ako sme čakali. A to sme malé už čakali :)))," vysvetľovala politička dôvody, prečo sa prihlásila fanúšikom práve z lode uprostred mora. Podotkla so žartom, že obe majú kopec očakávaní a zásobili sa pre istotu aj Kinedrylom.

"Zuzka, mám ťa rada. Ešte raz všetko najlepšie k narodeninám. Som šťastná, ze ťa mám v živote❤️," napísala Jana Bittó Cigániková, ktorá svoju kamarátku prekvapila výletom na lodi. Zdroj: instagram/janabittociganikova

Mnohých poriadne prekvapilo video, ktoré z výletu zverejnila Bittó Cigániková. Na nej politička pózuje pred kormidlom lode a na sebe má len odvážne bikini, ktoré ukázali takmer všetko! Pri pohľade na sexi vyšportovanú postavu Bittó Cigánikovej sa musí mnohým mužom zakrútiť hlava! Politička si kormidlovanie lode evidentne užívala.

"Pozor, žena za kormidlom lode 🙈," dodala k videu s vtipom. SNÍMKY BITTÓ CIGÁNIKOVEJ Z LODE NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!