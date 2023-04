VIDEO Andrej Danko ako Messi s Ronaldom a Haalandom dokopy? KAPITÁN ukázal, čo v ňom je

Bývalý predseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko neprestáva prekvapovať. Nielen, že jeho strana začala so zjednocovaním menších strán, on sám predviedol to, čo by ste od neho nečakali. Jeho futbalovú techniku by mu mohol závidieť nejeden politik, ktorý sa na verejnosti ukázal s loptou na nohe. A nie je ich veru málo.