Mimoparlamentná SNS ide do volieb spoločne so stranou Život - Národná strana. Informovali o tom ich predsedovia Andrej Danko (SNS) a Tomáš Taraba (Život-NS) na stredajšej tlačovej konferencii. Danko avizoval rokovania aj s ďalšími stranami, cieľom je vytvoriť po voľbách stabilnú vládu.

"Spájanie národných, kresťanských a sociálnych síl sa stáva realitou," uviedol Danko s tým, že Tarabova strana bude na kandidátnej listine SNS. Ozrejmil, že v rámci spoločnej kandidátky vytvoria dohody s jednotlivými osobami na kandidátnej listine. Ako upresnil, nezlučujú sa, nevytvárajú koalíciu, ale spoločnú kandidátnu listinu. Jej lídrom bude Danko.

"Sme presvedčení, že Slovensko je po troch rokoch v hlbokej spoločenskej a hospodárskej kríze, neriešenia problémov, zadlžovania rodín, ohrozovania dôchodcov, v strate sociálneho dialógu a máme tu aj obrovskú krízu hodnôt," povedal Danko. "Sme svedkami vypínania médií a sme svedkami toho, že len určité médiá majú právo šíriť čo je pravda a čo je lož," dodal ďalej. "Do spoločnosti sa dostali ignoranti, hulváti, a ľudia, ktorí popierajú základné ľudské hodnoty," kritizoval ďalej líder národniarov. SNS preto chce, aby po najbližších parlamentných voľbách zišla stabilná vláda, ktorá môže byť nádejou pre spoločenské zmeny. VIAC VO VIDEU:

Danko dodal, že rokujú aj s ďalšími subjektami, ktoré sa pohybujú v prieskumoch pod piatimi percentami. Zamedziť chcú tomu, aby v septembrových voľbách neprepadli hlasy národných, kresťanských a sociálne cítiacich voličov. "Liberálna demokracia likviduje Slovensko, pretože majú pocit, že len oni majú patent na pravdu," myslí si Danko. V najbližších parlamentných voľbách pôjde podľa jeho slov o existenciu Slovenska, o zachovanie suverenity, a o skoncovanie bábkových politikov.

"Nikdy v dejinách Slovenska nebol taký veľký rozdiel medzi povolebnou reliatou a predvolebnými sľubmi ako sme to zažili za tieto tri roky. Občania boli oklamaní v každej jednej oblasti," uviedol predseda strany Život-NS Tomáš Taraba. "Tí, ktorí vyhrali voľby, pretože sľubovali, že verejné financie budú zdravé, tak dnes tu máme cestu do Grécka a sme zadlžení. Tí, ktorí tvrdili, že budú transparantne hospodáriť, mali tu dva roky núdzový stav, počas ktorého bez verejných súťaží si vedeli dávať zákazky," upozornil Taraba. "V septembrových voľbách pôjde o to, či tento typ politikov bude pokračovať ďalej. Politikov, ktorí prijímajú rozhodnutia, ktoré vedomia škodia Slovensku a ohrozujú životaschopnosť národa, a ktorí si urobili zo Slovenska akúsi trampolínu na svoju medzinárodnú kariéru," kritizoval Taraba. VIAC VO VIDEU:

Taraba ocenil, že Danko si uvedomil politickú zodpovednosť SNS. Pripomenul jej dlhoročnú tradíciu. Deklaroval, že nechcú Slovensko dostať zo západných štruktúr, ale chcú hájiť jeho záujmy. Poukázal pritom na zadlžovanie Slovenska.

Jednotlivé miesta na kandidátke a podmienky v rámci kampane budú zahrnuté v individuálnych dohodách. Napríklad Filip Kuffa bude okolo 20. miesta a Štefan Kuffa (obaja Život) okolo 30. miesta. Pri tvorbe kandidátky podľa jeho slov netlačia na prvých desať miest. Rozložením osobností chcú ukázať, že spájanie je dôležitejšie. Danko uviedol, že jednotlivé dohody sa budú týkať len kampane, keďže zákon nedovoľuje viazať mandát poslanca. Je však presvedčený, že po voľbách vytvoria stabilný poslanecký klub.

Taraba si na spoločnej kandidátke vie predstaviť aj nezaradenú poslankyňu Národnej rady SR Romanu Tabák, ale aj bývalú poslankyňu Martinu Šimkovičovú. Ozrejmil, že podľa dohody na konci dňa kandidátnu listinu tvorí predseda SNS, avšak strana Život sa bude vyjadrovať k jednotlivým osobnostiam či stranám. Danko dodal, že ani s jednou ešte nerokoval. O Tabák sa však vyjadril pozitívne. „Robert Fico by mal Romane Tabák každý deň kupovať kvety. Nebyť nej, bol by vo väzení,“ myslí si líder národniarov. "Romana Tabák je určite je väčšia osobnosť ako Cigániková," povedal tiež Danko. VIAC VO VIDEU:

Čo sa týka financovania kampane, zriadený majú transparentný účet. Danko nepovedal zatiaľ, s ktorými ďalšími subjektami rokujú. Podotkol však, že nie je tajomstvom ich rokovanie s Národnou koalíciou či lídrom strany Slovenský patriot Miroslavom Radačovským.