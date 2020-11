Pred nejakým časom sa objavil rebríček najpopulárnejších kanálov a stránok a výrazne tam dominovali konšpiračné weby, ale aj médiá...

- Jasné a k týmto dátam mám prístup aj ja. Robil to Filip Struhárik na základe nástroja na analýzu Facebooku. Nie je to nič nové, pretože u nás má dezinfoscéna najväčší výtlak dlhodobo. Vezmite si, že všetky ministerské stránky vrátane ministrov, Úradu vlády a stránky predsedu parlamentu mali za prvé týždne od ohlásenia kampane iba polovičný výtlak v porovnaní s tým, čo Milan Mazurek, Ľuboš Blaha a Milan Uhrík dokopy. Tri stránky mali dvakrát taký výtlak ako 28 inštitucionálnych stránok. Tlak dezinfoscény alebo alternatívy, ako si oni hovoria, je dlhodobo obrovský a disproporčný proti hlavnoprúdovým médiám alebo kanálom, ktoré zastupujú štát.

Čím to teda je?

- (Smiech) Má to niekoľko rovín. Dezinformátori to robia dlhodobo, konzistentne, koordinovane a sociálna sieť takéto obsahy uprednostňuje. To, čo je polarizujúce a hrá na city, to je obsah, ktorý dostáva prednosť, pretože dokáže užívateľa priklincovať k obrazovke. Útočí na amigdalu - prvú signálnu sústavu. Znamená to, že človek tak strávi na sociálnej sieti viac času a teda sa mu naservíruje aj viac reklamy a to je viac peňazí pre Facebook.

Štátne inštitúcie dlhodobo zanedbávajú svoju prítomnosť na sociálnych sieťach. Žijú ešte v čase, keď s občanmi komunikovali len cez tlačovky a médiá, ale to sa už dávno skončilo. Máme tu teda výborne zakopanú dezinformačnú gerilu s 5-ročnými skúsenosťami a na nový svet nepripravené inštitúcie. Spoločný výtlak predstaviteľov dezinfoscény je na sociálnej sieti často vyšší, ako majú hlavnoprúdové médiá, pretože tie žijú predovšetkým z vlastných portálov, kde je návštevnosť exponenciálne vyššia, ako majú na Facebooku.

Môžete definovať, prečo sa konšpirátorom tak darí?

- Lebo z konšpirácií sa stal mainstream, nerobme si ilúzie. Ľudia, ktorí s nami pracujú a rozumejú bezpečnostnej problematike, už roky upozorňujú, že toto už dávno nie sú nejakí blázni na periférii infopriestoru. Títo ľudia sú v mainstreame, sú v parlamente, USA mali prezidenta, ktorý to robil celé štyri roky. Bez preháňania, ide o vážnu bezpečnostnú hrozbu pre štát.

V programovom vyhlásení vlády sa v niekoľkých rovinách podarilo zakomponovať nielen boj s dezinformáciami, ale aj ten proti hybridným hrozbám. Postupne sa darí agendu implementovať, pretože niektorí vysokopostavení úradníci, ako sú ministri napr. ako pán Korčok a pán Naď, dôležitosti problematiky veľmi dobre rozumejú, rovnako ako ľudia okolo nich.

Naznačujete však problém...

- Je to ešte v plienkach a dve lastovičky leto nerobia. Proti nim stojí dobre zakopaná gerila a obrovská presila. Všimnite si, že jediný, kto má na sociálnych sieťach väčší výtlak ako dezinfoweby, je prezidentka. Jej potenciál komunikovať s ľuďmi na Facebooku je obrovský.

Na Infosecurity.sk sme to spočítali. Ona na sociálnu sieť pridala len 3 percentá z toho, čo 28 ministerských a vládnych stránok spolu, pričom dosiahla viac ako polovičný výtlak z toho, čo ony. Zrejme, zdá sa, je to jediná politička, ktorej tím si uvedomuje dôležitosť komunikácie v novom infopriestore.

Prezidentka však zároveň musí byť diplomatická a opatrná, ale má aj prirodzený talent a šarm, pričom sa zároveň obklopila tímom ľudí, ktorý s tým vie pracovať. To sa nedá povedať o najvyšších ústavných činiteľoch. Aj oni by mali mať komunikačný tím.

Toto sa vyčíta aj premiérovi Matovičovi. Jeho štýl komunikácie...

- Samozrejme, lebo premiér Matovič by to mohol robiť aj lepšie. Vrcholoví politici majú bežne poradcov na komunikáciu. Nedotiahnutou komunikáciou opatrení sa podľa môjho názoru podarilo čiastočne prispieť k spájaniu antisystému. Oni vlastne nemusia nič robiť, len sledujú komunikáciu štátu a majú z toho denne 10 virálov. Súvisí to aj s ich obrovskou prevahou na Facebooku.

Myslíte, že premiér Igor Matovič túto dezinfoscénu svojou komunikáciou živí?

- Pozrite sa, čo urobil rakúsky kancelár Kurz po teroristickom útoku vo Viedni. Povedal, že to nebol útok moslimov ani protirakúskych živlov, ale útok zbabelcov, ktorí nechcú demokraciu. Veľmi jasne sa vymedzil proti honu na imigrantov a moslimov a veľmi jasne pomenoval situáciu a bol to štátnický výrok.

Inštitúcie a ich zástupcovia by mali prehodnotiť spôsob, akým v kyberpriestore komunikujú, aby sa verejnosť do tvorby a implementácií politík aktívne zapájala. Ľudia by potom rozumeli, že nie sú obeťami obmedzení zhora, ale súčasťou spoločného príbehu.