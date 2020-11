Vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý sa bude sťahovať do nových priestorov. Zrejme ho táto úloha zamestnáva až tak, že nemá celé týždne neodpovedá na otázky. A vraj v tom nie sme sami.

S rétorikou, že štátna správa je príliš prebujnená, začal pred voľbami nielen minister hospodárstva Richard Sulík, ale aj premiér Igor Matovič. Túto rétoriku prevzal aj minister financií Edurad Heger (OĽaNO). V realite to však vyzerá úplne inak. Podľa Hospodárskych novín Úrad vlády sťahovanie Holého inštitúcie ešte v septembri popieral, hoci spomínaný denník mal už informácie, že v budove na Námestí 1. mája v Bratislave už mal Holý vyhradené luxusné priestory s terasou a výhľadom na Bratislavu.

Holý kandidoval do parlamentu za Sme rodina a je považovaný za vplyvnú osobu blízku predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi. Spájajú sa s ním aj viaceré kauzy aj nie príliš úspešná téma nájomného bývania.

"Úrad vlády, ktorý sa stará o potreby členov kabinetu, ešte v júni tohto roka zadal Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska vypracovať analýzu za 4 800 eur. V nej priamo stanovil posúdiť výhodnosť prenájmu v polyfunkčnej budove Park One oproti iným priestorom v Starom Meste,"uviedli Hospodárske noviny v článku. Úrad vlády komentoval len sumu štúdie a dodal, že spoločnosti NARKS nevyplatil 4 800 eur, pretože ešte nebola predložená analýza. Budovu si mal Štefan Holý vybrať bez verejnej súťaže.

Problémy okolo zákona

Štefan Holý prišiel už pred niekoľkými týždňami s novelou zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má však niekoľko problémov. Novela, ktorú kritizovali odborníci, ale aj tretí sektor, by totiž významne skomplikovala možnosť kontroly toho, ako vláda narába s financiami občanov. Zároveň je už od tlačovej konferencie, ktorá sa konala pred viac než mesiacom, o reforme podozrivé ticho. "Obávam sa, že ticho okolo novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra Štefana Holého vyvoláva neistotu v našej spoločnosti, aj u partnerov v zahraničí,"povedal šéf Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.

Predseda úradu tiež vníma neistotu okolo novely, ktorú pripravil vicepremiér Štefan Holý, a ktorý ju predstavil na tlačovej konferencii 6. októbra. „K dnešnému dňu pán vicepremiér Štefan Holý svoju novelu nezverejnil, nepredložil ju do medzirezortného pripomienkového konania, na čo mnohí čakajú na Slovensku, ako aj v zahraničí. Pán vicepremiér Štefan Holý totiž avizoval revolúciu, ktorá môže byť v rozpore s európskym právom. Navyše jeho návrhy by zasiahli do kompetencií a fungovania nášho úradu, a preto teraz stagnujeme pri legislatívnej príprave konceptu ÚVO ako národná autorita pre kontrolu eurofondových zákaziek. Opätovne som aj pánovi vicepremiérovi Štefanovi Holému zasielal list, že čakáme, kým nominuje svojho zástupcu pre videokonferenciu, ktorá je venovaná tejto téme, a na ktorej budú aj zástupcovia Európskej komisie,“ objasňuje Hlivák.

Miroslav Hlivák pripomína, že štátne inštitúcie by mali byť povinné otvorene komunikovať o svojej činnosti, zvlášť ak ide o tak kľúčový zákon, podľa ktorého štát nakupuje za verejné peniaze. Problém spojiť sa s vicepremiérom pre informatizáciu však nemá len Úrad pre verejné obstarávanie, ale aj Nadácia Zastavme korupciu a náš denník.

Na odpoveď Úradu vlády, ktorá sa týka tejto témy, čakáme už niekoľko týždňov. Spojiť sme sa snažili aj priamo so Štefanom Holým, ktorému sme otázky ohľadom zákona zaslali nielen mailom, ale aj sms správou. K téme sa nám do dnes nevyjadril. Telefón nedvíha.

